大掃除慎用清潔劑 混合使用或產生有毒氣體

家家戶戶忙過年大掃除，許多人為清除陳年污垢，各種各樣的清潔劑紛紛出籠。臺中慈濟醫院急診醫學科主任李冠儀提醒，使用化學藥劑要格外小心，藥劑酸鹼度容易造成腐蝕；混合使用更可能產生高溫或有毒氣體，導致永久性傷害。他建議清掃過程做好防護、保持環境通風，萬一碰到傷害也要知道緊急處理流程，才能保護身體避免傷害。

常用於片狀或顆粒式的浴廁疏通劑，屬於強鹼，要注意若碰到酸鹼反應會大量放熱導致灼傷。

是無色刺鼻的強酸液，容易和空氣中水蒸氣結合產生酸霧，和消毒水混合更會產生有毒氯氣。

最後，避免分裝在不同容器導致混淆發生誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

最後，避免分裝在不同容器導致混淆發生誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

最後，避免分裝在不同容器導致混淆發生誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

一次只使用一種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應。

一次只使用一種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應。

一次只使用一種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應。

若不慎發生意外接觸，接觸面要趕緊沖水15至20分鐘以上，保護好傷口馬上送醫；若不小心吞入酸鹼性物質千萬不要催吐，以免二次傷害，務必立即送急診處理。

發生意外宜快就醫

李冠儀回顧急診臨床經驗，偶爾會碰到清潔劑嗆傷救治的個案，由於「吸入性」煙霧會令人立即不適，所以通常不會大量吸入擴大腐蝕；不過若發生誤食或遭到大面積噴灑的情況，「接觸性」腐蝕就會深入表皮灼傷。因此若不慎發生意外接觸，接觸面要趕緊沖水15至20分鐘以上，保護好傷口馬上送醫；若不小心吞入酸鹼性物質千萬不要催吐，以免二次傷害，務必立即送急診處理。

過年除舊迎新，使用各類清潔劑前務必詳細瞭解使用方式，遵守4項預防措施把風險降到最低，才能避免「吸入性」與「接觸性」化學性灼傷，順利打掃清潔好過年。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】