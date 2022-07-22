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健康
2022-07-22 17:15:00

大暑2022｜大暑要「冬病夏治」？吃甚麼可解暑？一文看清養生宜忌

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海灘

2022年的大暑是今日723日，是二十四節氣之一。大暑是甚麼意思？又會有甚麼宜忌？以下便逐一解說！

大暑是甚麼意思？

大暑是夏季的一個節氣，常為723日或24日，位於小暑和立秋之間，也是一年之中最熱的節氣，香港氣溫平均更超過攝氏30度。如此炎熱天氣，自然流汗多消耗大，肝火也容易上升，做事焦躁，身體卻易疲倦乏力、食慾不振。對於農業也是重要日子，除了喜熱農作物在這時期生長最快速；如果大暑不熱，亦代表將有水災風災，估計下半年收成欠佳。

流汗

天氣暑熱，只是站著也出汗。

大暑適宜做甚麼？

大暑是全年陽氣最盛的時候，中醫有說「冬病夏治」，這段時間便是處理冬季常發作的鼻敏感、哮喘、慢性咳嗽等的最好時機。大暑也是三伏天的中伏前後日子，在這些日子做天灸將會有最理想的效果。

天灸

大暑是冬病夏治的好時機。

大暑不應做甚麼？

今日天氣太炎熱，如果在戶外長時間暴曬，易出現脫水、中暑情況，同時亦要減少勞動和運動量。另外，身體處於燥熱情況，不應沖凍水涼，以免寒氣入侵身體，造成不適。避免熬夜，多點休息，有需要亦可稍為午睡一會，休息足夠，才會有好情緒及抵抗力。

午睡

午睡一會有助改善情緒及抵抗力。

大暑應該吃甚麼？

除了多喝水補充水分，飲食上以清淡、易消化為原則，健脾養胃。可以多吃綠豆、黃瓜、西瓜、番茄、赤小豆、薏米等。要袪濕解暑，可煮冬瓜薏米湯；清熱降火的話，也可煮苦瓜排骨湯。

此外，台灣鳳梨是最當造的時候，除了可以幫助消化，減少身體炎症，同時有膳食纖維、維他命C等，對身體有益，還有「大暑吃鳳梨，今年就能旺旺來」的說法！

冬瓜薏米湯 鳳梨

常見問題：

問：大暑是甚麼意思？

答：大暑是夏季的一個節氣，常為723日或24日，位於小暑和立秋之間，也是一年之中最熱的節氣...詳情

問：大暑應該吃甚麼？

答：大暑除了多喝水補充水分，飲食上以清淡、易消化為原則，健脾養胃...詳情

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