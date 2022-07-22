大暑2022｜大暑要「冬病夏治」？吃甚麼可解暑？一文看清養生宜忌

2022年的大暑是今日7月23日，是二十四節氣之一。大暑是甚麼意思？又會有甚麼宜忌？以下便逐一解說！

大暑是甚麼意思？

大暑是夏季的一個節氣，常為7月23日或24日，位於小暑和立秋之間，也是一年之中最熱的節氣，香港氣溫平均更超過攝氏30度。如此炎熱天氣，自然流汗多消耗大，肝火也容易上升，做事焦躁，身體卻易疲倦乏力、食慾不振。對於農業也是重要日子，除了喜熱農作物在這時期生長最快速；如果大暑不熱，亦代表將有水災風災，估計下半年收成欠佳。