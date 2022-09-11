大水泡壓迫腎盂致結石 軟式輸尿管鏡手術解決疼痛

60歲陳阿姨，近年來常為腰痠背痛所苦。起初不以為意，但症狀愈來愈嚴重，到附近診所接受超音波檢查時，醫師懷疑腎臟有積水因此轉診至醫院求治。 軟式輸尿管鏡 手術一次解決 安南醫院泌尿科董聖雍醫師表示，由於臨床表現上不像典型輸尿管結石造成的腎臟積水，醫師安排進一步電腦斷層檢查，報告顯示並非是腎水腫，而是腎臟中央長了一顆很大的水泡，壓迫到腎盂而影響正常排尿功能，甚至還導致在腎臟內長出結石。和病人討論後其決定接受無傷口的軟式輸尿管鏡手術，一次解決兩個問題。

腎臟水泡多良性 須定期追蹤觀察 董聖雍醫師指出，腎臟水泡又稱囊泡或囊腫，是指腎臟內有一個被包膜包覆的水球，目前成因大多不明，被認為與老化或先天遺傳有關。臨床上腎臟水泡其實很常見，通常長期存在體內卻無特別症狀，往往是健康檢查時才發現。單一規則的腎臟水泡幾乎都是良性的，癌化機率很低，建議定期追蹤大小和形態的變化；但當囊泡較大時就可能有破裂或感染風險，造成血尿、疼痛、發燒症狀，少數病人也可能因壓迫腎盂出口而導致尿路阻塞或壓迫腎臟血管，最後引發高血壓。 初期症狀輕微 以藥物治療為主 董聖雍醫師也提到，傳統上腎臟水泡的治療會依照嚴重程度來考慮，初期症狀輕微時會使用藥物控制疼痛，但當水泡太大造成壓迫時，此時可考慮使用超音波定位後將囊內液體抽吸引流，不過會有較高的復發風險。若併發嚴重疼痛或是破裂出血等情形時，則需考慮用腹腔鏡等手術方式將水泡囊壁摘除。