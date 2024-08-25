大肚腩要注意腰圍過粗脂肪多易患代謝綜合症

營養豐富但缺乏運動，不少人都被肚腩纏上。腰間脂肪過多或過少都反映內臟脂肪的多寡，而脂肪過多又會引發體內炎性反應，進而影響血糖、血壓及血脂的代謝，形成代謝綜合症，增加患上糖尿病、高血壓、冠心病及中風等慢性病的風險，反之若可以將腰圍瘦回標準範圍，便能改善血脂及血壓等問題。

指標發生異常 代謝綜合症不是一種疾病，是指人體的血糖、血壓、血脂等代謝指標發生異常，故此是一種健康警號，日後罹患心血管等慢性疾病的機率將比常人為高，罹患糖尿病風險增加6倍，心臟病、高血壓及高血脂等則多2倍至4倍。除了會增加罹患心血管等慢性疾病的風險，代謝綜合症亦可能增加癌病風險，例如肝癌風險會上升2.8倍，大腸癌則增加2.3倍，子宮內膜癌亦會上升2至4倍。

4招瘦腰 為免被代謝綜合症損害健康，就要由打擊腹部脂肪著手，以令腰圍保持在正常範圍，即成年男性應小於90公分、女性腰圍則要小於80公分。以下4招可以幫助大家成功瘦腰。 定期量測腰圍：早晨起床後，用圍尺繞過腹部中線、即骨盆上緣至肋骨下緣的中線，量測及記錄腰圍數值變化。 餐盤健康飲食：每日均衡攝取六大類食物，確保身體有足夠營養應付日常所需，但切記進食過量，並且要避開高脂、高鹽及高糖等飲食陷阱。 中等強度運動：每周至少進行150分鐘的中等強度運動，如健走、太極、騎單車等，以維持健康體態及心肺功能。 招遠離煙酒：有吸煙習慣的人應盡早戒煙，亦要避免過量飲酒，淺嘗便要即止。