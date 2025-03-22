大腦微塑膠含量等同一支膠羹　少用膠樽膠砧板減攝取

人類在日常生活中不知不覺攝取到大量塑膠微粒。（示意圖／UNSPLASH）

一項令人震驚的新研究發現，我們的大腦中居然有塑膠微粒，且含量大約可做成一支7克膠匙，引發關注。專家表示，日常生活中的一些小事都可能會攝取到塑膠微粒，包括用塑膠 砧板切菜。

據《紐約郵報》報道，先前刊登在《自然醫學》（Nature Medicine）的研究表明，人類平均每周會吃掉相當於一張信用卡的塑膠量，科學家還在人體的各個部位檢測到了塑膠微粒，包括肺、肝、腎、胎盤、血液、精液甚至母乳，但在大腦中發現的塑膠微粒 含量遠高於其他器官或體液。

攝取量減少約90%

這項研究一發表，引發外界關注和熱議。人們紛紛討論要如何減少攝取到這些 塑膠微粒，大家都知道的包括減少使用塑膠包裝食物，並避免直接放進微波爐加熱 、將自來水煮沸過濾等等；但日常生活中其實還有一些事也會導致攝取到塑膠微粒，不可不防。

少喝樽裝水：在最近的一篇科學論文中指出，從樽裝水改用過濾自來水可以將塑膠微粒 攝取量減少約90%，也就是每年從9萬個顆粒減少到4千個顆粒。