大腦微塑膠含量等同一支膠羹　少用膠樽膠砧板減攝取

一項令人震驚的新研究發現，我們的大腦中居然有塑膠微粒，且含量大約可做成一支7克膠匙，引發關注。專家表示，日常生活中的一些小事都可能會攝取到塑膠微粒，包括用塑膠砧板切菜。
據《紐約郵報》報道，先前刊登在《自然醫學》（Nature Medicine）的研究表明，人類平均每周會吃掉相當於一張信用卡的塑膠量，科學家還在人體的各個部位檢測到了塑膠微粒，包括肺、肝、腎、胎盤、血液、精液甚至母乳，但在大腦中發現的塑膠微粒含量遠高於其他器官或體液。
攝取量減少約90%
這項研究一發表，引發外界關注和熱議。人們紛紛討論要如何減少攝取到這些塑膠微粒，大家都知道的包括減少使用塑膠包裝食物，並避免直接放進微波爐加熱、將自來水煮沸過濾等等；但日常生活中其實還有一些事也會導致攝取到塑膠微粒，不可不防。
少喝樽裝水：在最近的一篇科學論文中指出，從樽裝水改用過濾自來水可以將塑膠微粒攝取量減少約90%，也就是每年從9萬個顆粒減少到4千個顆粒。
當膠樽受到擠壓或受熱時，塑膠微粒就會從瓶子內層的表面脫落並進入水中。專家建議使用可重複使用的不銹鋼水瓶來減少接觸到塑膠微粒。
影響仍不確定
避免使用塑膠砧板：研究發現，塑膠砧板是人類食物中塑膠微粒的潛在嚴重來源。研究小組推測，使用塑膠砧板的人由於刀的反覆敲擊，會接觸到數百萬個塑膠微粒。
據《紐約郵報》報道，雖然塑膠微粒對健康的全面影響仍不確定，但研究顯示它們會損害細胞、引發發炎、破壞器官功能並改變免疫反應。接觸這些微小顆粒也會增加心臟病、中風以及某些癌症的風險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章