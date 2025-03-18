大腸癌與生活習慣好有關 注意6個危險因素 幫你預防惡疾來襲

大腸癌是常見癌症之一，每年確診人數超過5,000宗。其實過去不少研究指超過70%的大腸癌病例均與不良生活習慣有關，包括不良飲食、缺乏纖維、缺少運動、體重超標、又煙又酒，以及家族病史等，當中除了遺傳因素無法防範之外，其他壞習慣都可以透過改變生活習慣，幫助遠離疾病的威脅。

6 大高危因素 根據過去的研究，大腸癌的形成很多都與生活習慣有密切關係，而6大危險因素分別為： 不良飲食：過量攝取紅肉、加工肉類、油炸與高糖食物，可能會增加腸道發炎及癌變風險。 缺乏纖維：蔬菜水果吃得太少，會影響腸道細菌群及腸道健康。 缺少運動：經常只坐不動會使腸道蠕動變慢，增加毒素積聚的機會。 過重和肥胖：內臟脂肪過多可刺激慢性發炎，增加大腸癌風險。 吸煙飲酒：煙草的有害物質和酒精的代謝產物都會損害腸道細胞，誘發癌變。 家族病史：若直系親屬曾罹患大腸癌，便要提高警覺，及時開展大腸篩查。

定期接受檢查 大腸癌是一種有機會可以預防的癌症，首先是保持健康飲食，多吃蔬菜水果、全穀類、豆類，補充纖維與益生菌以減少腸道負擔，加上適量及規律的運動，幫助促進腸道蠕動及健康，且有助控制體重，減少內臟脂肪囤積，並要遠離煙酒。最後就是要定期接受大腸癌檢查，一般建議年屆50歲左右便應開始篩查，有助提早發現息肉及降低癌變風險，即使患病也能及早治療，提高治愈的機會。