大腸癌｜AI偵測大腸息肉 準確率高達95% 有效降低大腸癌發生率

臺大醫院、國泰綜合醫院與知名科技公司三方合作，研發的「大腸鏡即時AI息肉偵測」獲衛福部TFDA醫材許可，加入打擊台灣癌症之首—大腸癌的防治工作。這項成果，不僅可望利用AI輔助，提升大腸鏡檢查的效能，並且推動提升大腸癌篩檢品質的各項工程，從目前第一階段的篩檢，到病灶診斷分類以及整體品質之控管，全方位借助AI優勢，輔助醫師診治，力求打擊多年來揮之不去的「癌王」夢魘。
切除息肉等於避免大腸癌！取代肉眼疏漏、AI偵測準確度高達95%
根據國健署2022年資料顯示，台灣每年有近17,000例大腸癌新發生個案，為最常見的癌症。雖然大腸鏡檢查已被證實能有效降低大腸癌的死亡率與發生率，但因醫師施行大腸鏡時偵測腺瘤能力歧異造成之病灶遺漏，影響其效益甚鉅。國外研究顯示施行大腸鏡時的腺瘤偵測率每提升1%，將可以降低鏡檢後發生大腸癌風險3%之多，死亡率甚至可以降低5%。
2022年國外研究顯示，藉AI人機協作進行大腸鏡檢查，約可提高14%至30%的腺瘤偵測率不等。臺大醫院、國泰綜合醫院、科技公司攜手共同研發「大腸鏡即時AI息肉偵測」，包括一般肉眼不易觀察到的息肉，皆能被AI捕獲，準確度高達95%，可彌補醫師之間偵測能力的差異，為病人人數多、時間又緊迫的醫師與醫療單位提升檢查品質，而病患則可因此獲取更可靠的檢查結果。
大腸鏡即時AI息肉偵測資料庫大 已收集逾40萬張影像提供AI訓練
「大腸鏡即時AI息肉偵測」，結合台灣消化系醫學與大腸鏡診治重鎮臺大醫院與國泰綜合醫院，跨兩院共收集超過3,000位病患、逾40萬張影像資料提供人工智慧訓練，當中不乏偵測高難度卻又高風險的非隆起型腺瘤，並針對臨床工作流程與人體工學開發而成，期待未來得以提升篩檢效能，保護國人的健康。值得一提的是在研發過程中，團隊動用了多位大腸鏡病灶偵測率極高的專家，與高難度病灶的偵測好手來協助內視鏡影像的標註，無疑是增加了此一系統的可靠性。
國泰綜合醫院消化內科主任洪志聖表示，由於現行大腸鏡檢查仰賴醫師肉眼、臨床經驗，但因人體腸道彎曲，有些微小息肉受到腸道轉彎或角度影響，亦或病人清腸不夠徹底，導致醫師可能不易判讀病灶。考量國內對大腸癌的篩檢需求增加，未來醫師執行大腸鏡檢查時若搭配此AI系統，即可憑藉系統同步以每秒30張的影像辨識能力偵測腸道並標示出息肉，即時、有效判讀大腸鏡檢查影像，以提升診療品質進而造福病人。
前瞻性多中心臨床試驗 驗證大腸鏡息肉偵測率 如火如荼展開
為驗證AI輔助篩檢能提高大腸鏡息肉偵測率，目前科技公司與臺大醫院、臺大醫院癌醫中心分院、輔仁大學附設醫院、彰化基督教醫院、新光醫院正進行跨院區的隨機分派臨床試驗前瞻計劃。科技公司表示，運用AI影像輔助系統以提升追蹤大腸鏡之鏡檢品質，是投注大腸癌篩檢的第一步，有效減少病灶遺漏並縮短醫師診斷病灶的時間，解決醫師間偵測診斷能力的落差等痛點。未來也朝向病灶偵測與診斷分類、自動化分析盲腸到達率、大腸鏡報告輔助系統、數位病理診斷與風險分層等，從預防、臨床、改善預後，提供以人工智慧驅動之篩檢生態系，既提升品質又減輕臨床醫師負擔，創造醫師與民眾雙贏的局面。
展望AI輔助大腸癌診治品質提升，該科技公司執行長葉肇元提出兩點關鍵：一、降低資料收集的障礙，以加速、擴大AI的研發與應用；二、政府協助推廣AI並鼓勵導入廣大臨床與篩檢場域，真正提升大腸鏡篩檢效能，吸引軟硬體業者、醫療單位投入，壯大生態系，也讓民眾更直接從醫療AI科技的進步受惠，遠離大腸癌的威脅。
解決臨床痛點 滿足篩檢場域所需
「即時大腸鏡息肉自動偵測」能即時自動偵測大腸鏡息肉，將病灶位置清楚框選出，並有聲音警示。此技術有高達95.8%的準確率，小於0.2秒低延遲以及低錯誤警示率，將使消化內科、大腸直腸外科與健檢單位醫師施行鏡檢時負擔頓減。隨裝即得的一站式落地方案，簡便立即可用，而模型及資料加密綁定單一硬體，確保資訊安全。
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