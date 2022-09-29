大腸癌｜AI偵測大腸息肉 準確率高達95% 有效降低大腸癌發生率

AI偵測大腸息肉 準確率高達95% 有效降低大腸癌發生率

臺大醫院、國泰綜合醫院與知名科技公司三方合作，研發的「大腸鏡即時AI息肉偵測」獲衛福部TFDA醫材許可，加入打擊台灣癌症之首—大腸癌的防治工作。這項成果，不僅可望利用AI輔助，提升大腸鏡檢查的效能，並且推動提升大腸癌篩檢品質的各項工程，從目前第一階段的篩檢，到病灶診斷分類以及整體品質之控管，全方位借助AI優勢，輔助醫師診治，力求打擊多年來揮之不去的「癌王」夢魘。 切除息肉等於避免大腸癌！取代肉眼疏漏、 AI 偵測準確度高達 95% 根據國健署2022年資料顯示，台灣每年有近17,000例大腸癌新發生個案，為最常見的癌症。雖然大腸鏡檢查已被證實能有效降低大腸癌的死亡率與發生率，但因醫師施行大腸鏡時偵測腺瘤能力歧異造成之病灶遺漏，影響其效益甚鉅。國外研究顯示施行大腸鏡時的腺瘤偵測率每提升1%，將可以降低鏡檢後發生大腸癌風險3%之多，死亡率甚至可以降低5%。 2022年國外研究顯示，藉AI人機協作進行大腸鏡檢查，約可提高14%至30%的腺瘤偵測率不等。臺大醫院、國泰綜合醫院、科技公司攜手共同研發「大腸鏡即時AI息肉偵測」，包括一般肉眼不易觀察到的息肉，皆能被AI捕獲，準確度高達95%，可彌補醫師之間偵測能力的差異，為病人人數多、時間又緊迫的醫師與醫療單位提升檢查品質，而病患則可因此獲取更可靠的檢查結果。