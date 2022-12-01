大腸直腸癌四期復發 輔助精準治療逆轉病情

在治療高困難度的大腸直腸癌腹膜轉移，中國附醫專家團隊會考慮是否建議病人採「免疫細胞療法」及「腹腔高壓氣霧化療(PIPAC)」的合併輔助治療。

54歲的林小姐四年前因腹痛及大便出血，被診斷大腸癌第四期合併肝臟與肺臟轉移，在中國醫藥大學附設醫院專家團隊不斷鼓勵與悉心照顧下，林小姐積極進行手術及化學治療抗癌，控制情形四年來頗良好，直到林小姐再度感到腹脹消化不良，經詳細檢查發現多處腹膜腫瘤轉移，而且造成嚴重腸道阻塞，這個噩耗令病人及家屬都難以相信。

癌症積極療法 重拾生活品質

中國醫藥大學附設醫院腹膜腫瘤治療中心張伸吉主任評估後，建議林小姐考慮採積極作法，先進行腸道吻合以解決腸道阻塞的問題，同步精準醫療搭配「腹腔高壓氣霧化療(PIPAC)」輔助消滅腹膜腫瘤，並再運用「免疫細胞療法」消除血液中腫瘤並增強免疫力，如此治療並未增加林小姐的身體負擔，且逐日增加食量。

最新腹膜病理切片中發現，林小姐既有腹膜癌細胞大量減少，以肉眼觀察幾乎看不見腫瘤，進食狀況也恢復正常，5周內癌症指數CEA由9.56ng/ml驟降至4.68ng/ml。可喜的是林小姐在接受合併治療期間並未出現氣霧化療所造成的副作用，精神及體力狀況都無影響，持續正常生活，經過這次的治療林小姐身體狀況恢復良好，再度擁有良好的生活品質，更加樂觀面對生命，積極迎接人生的美好。