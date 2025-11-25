大腸鏡檢查前要吃「精緻澱粉」？ 營養師教事前吃5類食物 檢查更有效

進行大腸鏡檢查有助預防大腸癌。有營業師指出，如果家族有腸癌病史，就應該要定期檢查，及早發現大腸癌的存在有助降低對健康的影響。不過，進行大腸鏡檢查前，營養師建議吃5類食物，令檢查效果更好，過程可以變得更加順利。

大腸鏡檢查前吃5類食物 檢查更有效

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人在聽到檢查相關的準備時感到焦慮。但其實，只需在檢查前幾天執行低渣飲食，整個檢查過程可以變得更加順利，醫生檢查的效果也會更好。低渣飲食簡單來說，就是少纖維、少殘渣，並以好消化的食物為主，幫助腸道在檢查前徹底清理。以下是低渣飲食宜忌表：

1. 全穀雜糧類：改吃「精緻澱粉」，以放鬆腸胃。

建議食物：白飯、麵條、白麵包

避免吃：糙米、栗米、燕麥、番薯等含纖維的穀類

2. 豆魚蛋肉類：選擇易消化的蛋白質。

建議食物：魚肉、瘦肉、水煮蛋、豆腐

避免吃：煎炸類食品及不熟或過韌的肉類

3. 飲品類：注意飲品顏色與成分。

可以喝：運動飲料、蜂蜜水、椰子汁等無渣無色飲品

避免喝：牛奶、乳酪等乳製品

4. 蔬菜類：選擇「嫩葉菜」的蔬菜。

建議食物：菠菜、青瓜、冬菇

避免吃：竹筍、菜梗、芹菜等粗纖維蔬菜

5. 水果類：選擇果肉軟、水分多的水果。