大腿水腫不在意 竟是高致命「隱形殺手」險死

下肢深層靜脈栓塞的高危險群是老年人、心臟衰竭、肥胖、長期臥床、惡性腫瘤、靜脈血栓栓塞病史或家族史、使用口服避孕藥或荷爾蒙補充、懷孕或產後時期、中風半側偏癱不良於行的人，另外，若工作需求經常久站也容易使下肢靜脈血液鬱積而形成血栓。

70歲的蕭先生日前因呼吸喘、胸悶到醫院急症室，急症室主任發現其為可能致命的「雙側肺栓塞」(Pulmonary embolism)，趕緊會心臟內科溶栓處理，救回一命。其實，早在病發前幾天，蕭先生就看到其右大腿水腫，明顯比左大腿腫，已有下肢深層靜脈栓塞的現象，但他不以為意，而下肢血塊隨著血管進到2側的肺動脈造成栓塞，差點造成憾事。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，肺栓塞的臨床症狀常不明顯，一開始難以發現，卻有高致命性，被稱為「隱形殺手」，主因是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊或組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟血液灌流不足，出現低血氧等症狀，身體表徵包括呼吸困難、呼吸急促、肋膜性胸痛、咳嗽、腿部水腫等。

肺栓塞的臨床症狀常不明顯，一開始難以發現，卻有高致命性。

彰化醫院心臟內科醫生李翰指出，造成蕭先生肺栓塞的原因是右腿下肢深層靜脈栓塞，血塊從下肢經血管進入肺循環，掉到兩側肺動脈，進而造成肺部栓塞。一般好發在左腿，本起個案在右腿比較少見，個案脫離險境後再加詢問，蕭先生才說前幾天就覺得右腿比較腫，以為是循環不好的水腫，沒有當一回事，在急診時也沒有想到要說明此事。若蕭先生能在發現水腫時就醫，可能就不用陷於千鈞一髮之境。

造成蕭先生肺栓塞的原因是右腿下肢深層靜脈栓塞，血塊從下肢經血管進入肺循環，掉到兩側肺動脈，進而造成肺部栓塞。

這些人都是高危險族群 下肢水腫快就醫

李翰說，肺栓塞的臨床症狀和心肌梗塞、胸腔疾病相似，稍一疏忽，可能就延誤時機。在臨床上，肺栓塞常來自於下肢深層靜脈栓塞，而下肢深層靜脈栓塞的高危險群是老年人、心臟衰竭、肥胖、長期臥床、惡性腫瘤、靜脈血栓栓塞病史或家族史、使用口服避孕藥或荷爾蒙補充、懷孕或產後時期、中風半側偏癱不良於行的人，另外，若工作需求經常久站也容易使下肢靜脈血液鬱積而形成血栓。

李翰提醒，若發現下肢水腫，也不一定是靜脈栓塞，也有可能是心臟衰竭、肝硬化、腎功能不全、腎病症候群等疾病引發，還是要盡快就醫釐清原因。

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