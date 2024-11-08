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健康
2024-11-08 00:00:00

大雪節氣意思｜習俗係點？養生湯水飲食 防風邪寒邪入侵教學

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大雪習俗係點？湯水飲食防止風邪寒邪入侵教學 一文睇清養生秘訣（am730製圖）

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大雪是廿四節氣中，冬季第三個節氣，12月6是本年的「大雪」。聽到節氣名就知道天氣又變得更冷，但到底如何防止凍親？日常又有甚麼要留意？以下就為大家講解大雪養生宜忌。

大雪真係會落雪？

香港位置偏南，當然不會落雪，不過在北方已經大雪紛飛，降雪量比小雪時大得多。古人云：「大者，盛也，至此而雪盛也」。雪落得大，範圍亦廣，所以稱為「大雪」。至於香港則會偏向乾燥，溫度平均約攝氏18度。

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大雪養生 如何防止寒邪入侵？

天氣漸冷，一定要留意保暖。中醫認為頭、胸、腹、腳容易受寒，胸和腹有衣物保暖，可考慮洋葱式穿搭，幾層薄衣服和外套，穿脫容易方便進出室內外，亦不會過於臃腫；頭和腳則可加添帽子、圍巾，外出會穿鞋，於室內不妨穿襪保暖。長者要小心被衣物妨礙活動能力，或襪子太滑而跌倒。

 

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戴帽

戴帽可預防頭部感染風邪寒邪。

大雪宜早睡晚起

睡覺繼續適應「冬藏」而早睡晚起，養精蓄銳。但留意不宜穿得太厚，以免影響身體循環，難以暖和。雖然天氣漸凍，但不宜整天不開窗戶，孳生細菌，宜間中開窗換換氣。天氣乾燥留意攝取足夠水分，維持良好新陳代謝。閒時亦可按壓腎俞、足三里、三陰交及巨闕穴，達到養生效果。

 

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腎俞：肚臍正後方旁開二橫指處。可補腎、治腰痛，並改善聽力 足三里：外膝眼直下四橫指處。溫熱此穴有助提升免疫力，扶正袪邪 三陰交：腳內踝尖上方四橫指、脛骨後緣凹陷處。可健脾益氣、補肝腎 巨闕：肚臍上方兩個四橫指處。可養心安神，改善心臟問題

大雪飲食 進補吃甚麼？

飲食上，黑色養腎食物仍然適合，如黑豆黑芝麻、黑木耳等。若要進補的話則以溫補為宜，食用富含蛋白質維他命的易消化食物，例如韭菜粥、豬牛骨湯、山藥蓮子粥等。適時飲用薑茶亦有助驅寒。

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薑茶

薑茶有驅寒作用。

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