大頭蝦定腦退化？認識令你變得健忘的8個原因

忘記帶鎖匙，又或把雨具留在巴士上，都是時有發生的情況，甚至因為這些健忘的行為，開始懷疑自己可能患上認知障礙症。其實健忘未必一定是認知能力下降，究竟哪些情況只是大頭蝦？哪些是腦退化？
影響日常生活要提高警覺
健忘可以發生在任何人身上，例如忘記約會、想不起人名、記不起一些日常用字、處理多項任務的能力下降等，若頻率愈來愈高，甚至影響到日常生活和工作，就需要提高警覺。大部分情況下，這些都不是認知障礙症的表現，卻可以提示我們大腦可能已經開始老化。
8個健忘原因
引致健忘的原因很多，包括：
1. 年齡：40歲以上的人更容易出現健忘症，而年紀愈來記憶力會愈差。
2. 生活方式：睡眠不足可能會導致健忘，喝酒也會影響記憶力，不良的飲食亦會對記憶力造成傷害。
3. 精神壓力：壓力和情緒困擾都會讓腦細胞產生疲勞，並干擾新的記憶形成，以及存取已有的記憶，甚至可能損害我們大腦的記憶、注意力和決策處理訊息的能力。
4. 依賴電子產品和上網：電腦及手機帶來方便，但人若過度依賴這些設備而少用腦筋，則可能出現記憶力衰退的問題。
5. 吸煙：吸煙會對記憶力產生影響，即使是電子煙亦會引起思維不清晰等表現。
6. 神經系統等疾病：出現較嚴重的記憶力退化，可能要考慮是否患有其他疾病，如阿茲海默症、柏金遜症、腦腫瘤及感染等神經系統疾病。
7. 肝腎疾病：這些疾病可影響注意力、記憶力，甚至出現併發症，損及腦功能。
8. 藥物影響：很多藥物令記憶出現混亂或損害，所以若突然出現一些未見過的症狀，就要想想是否開始了新的藥物療程。