大頭蝦定腦退化？認識令你變得健忘的8個原因

忘記帶鎖匙，又或把雨具留在巴士上，都是時有發生的情況，甚至因為這些健忘的行為，開始懷疑自己可能患上認知障礙症。其實健忘未必一定是認知能力下降，究竟哪些情況只是大頭蝦？哪些是腦退化？

影響日常生活要提高警覺

健忘可以發生在任何人身上，例如忘記約會、想不起人名、記不起一些日常用字、處理多項任務的能力下降等，若頻率愈來愈高，甚至影響到日常生活和工作，就需要提高警覺。大部分情況下，這些都不是認知障礙症的表現，卻可以提示我們大腦可能已經開始老化。