大飲大食後 男士尿酸中招風險高近XX%！？ 1習慣幫助清走尿酸 紓緩尿酸腳痛

歡度節日難免大飲大食，而多人聚餐之選打邊爐、燒肉、飲酒等，其實是誘發尿酸風險的高危飲食習慣！據香港權威機構的資料顯示，香港每100人中約有3人面臨尿酸過高的問題，而男性尿酸平均水平本身就高於女性，尿酸中招風險較女士高出近40%！尿酸關節痛發作，後果可大可小，想知道尿酸是否「殺到埋身」？下文立即分享平日最常見的三大尿酸飲食陷阱，以及教你平日養成一個習慣，立即有效紓緩尿酸腳關節痛！
食得多飲得多 就會吸入太多嘌呤、尿酸急增
尿酸是人體在代謝含有嘌呤的食物後產生的一種廢物，正常情況下，尿酸會通過腎臟排出體外，以保持尿酸水平在正常範圍內，然而，每日排出的尿酸容量是有限的，當攝取過多的嘌呤時，就會超出身體的負荷，令到身體積聚過多尿酸，從而引發尿酸關節紅、腫、痛。
尿酸高危人士：
- 40歲以上男性
- 愛吃紅肉、動物內臟或海鮮
- 愛飲啤酒或含糖飲料
- 三餐不定時、應酬過多
- 家族史，家人曾有高尿酸問題
- 更年期女性
尿酸發作三階段
一過四十歲，身體代謝容易減慢之餘，飲食不節制，就容易積聚過多尿酸，引致尿酸關節痛。尿酸關節痛一般常見於腳趾腫脹、手指僵硬、膝蓋發熱或手肘疼痛，發作可以分為以下三階段：
一、發作期
尿酸過高時，可能無任何徵狀，但一旦發作時，會先在手腳關節開始發熱，痠痛，麻痺等，一般痛感來的突然，正如所謂「風吹過就痛」。發作常見於腳趾公、腳踭、膝頭、手指等，出現強烈的針刺感，碰一碰都會感到痛不欲生。
二、緩解期
當痛楚完結過後，紅熱、脹痛等感覺會慢慢減退，表面上好像已經康復如初，但其實尿酸問題仍未解決。如果未能有效控制飲食，會容易隨時尿酸復發痛。
三、慢性期
尿酸問題會一直困擾，不定期復發，除了復發次數愈發愈頻密，而痛楚亦會加劇上升，長遠甚至會對腎臟有所影響。
三種常見的高尿酸飲食陷阱
1. 紅肉、肉臟及海鮮
日常常見的紅肉如牛肉、豬肉、羊肉等，內臟如豬紅、豬肝、鵝腸等，海鮮如帶子、生蠔、蜆等，以上都是嘌呤含量高的食物。有研究指，每星期進食多於2份紅肉的男士，其尿酸痛發作的風險高出50%；而進食蝦、龍蝦或扇貝的相應風險，則高 30%。
2. 啤酒
平日聚會或應酬時飲酒無可避免，但其實酒精飲品的嘌呤含量相當高，而啤酒更是眾多酒類之中嘌呤含量最高。酒精的脫水作用會影響腎臟，令尿酸難以排出。與不飲酒或間中飲酒的人士相比，每日飲1至2杯酒（12.6克至37.4克乙醇），尿酸痛發作的風險會高58%；每日飲3杯酒或以上（37.5克或以上乙醇），尿酸痛發作的風險更飆升164%！
3. 打邊爐
「圍爐」貴為港人一年四季的最愛，紅肉、內臟及海鮮正正是打邊爐常見食材，嘌呤容易溶於湯底內，長時間煮沸會令湯內的嘌呤濃度更高，令到湯底化身成「嘌呤池」，再配搭酒精飲品「飲多兩杯」，尿酸指數隨時超標！
想有效改善尿酸問題，建議選用天然中草本，排走身體過多水分，從根源調理尿酸過高。
