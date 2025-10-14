大飲大食後 男士尿酸中招風險高近XX%！？ 1習慣幫助清走尿酸 紓緩尿酸腳痛

歡度節日難免大飲大食，而多人聚餐之選打邊爐、燒肉、飲酒等，其實是誘發尿酸風險的高危飲食習慣！據香港權威機構的資料顯示，香港每100人中約有3人面臨尿酸過高的問題，而男性尿酸平均水平本身就高於女性，尿酸中招風險較女士高出近40%！尿酸關節痛發作，後果可大可小，想知道尿酸是否「殺到埋身」？下文立即分享平日最常見的三大尿酸飲食陷阱，以及教你平日養成一個習慣，立即有效紓緩尿酸腳關節痛！

食得多飲得多 就會吸入太多嘌呤、尿酸急增

尿酸是人體在代謝含有嘌呤的食物後產生的一種廢物，正常情況下，尿酸會通過腎臟排出體外，以保持尿酸水平在正常範圍內，然而，每日排出的尿酸容量是有限的，當攝取過多的嘌呤時，就會超出身體的負荷，令到身體積聚過多尿酸，從而引發尿酸關節紅、腫、痛。