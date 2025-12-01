大麻上癮致「嘔吐症候群」尖叫狂嘔　過來人：痛過生仔

多名長期吸食大麻者在社交媒體上分享經歷，警告「大麻素過度嘔吐症候群」所帶來的劇烈疼痛甚至超越分娩。多位同時經歷過生產和此症候群的使用者表示，這種伴隨尖叫和嘔吐的症狀堪稱人生中最痛苦的經歷，且相關急診就診案例正在全美激增。 社交媒體用戶「vanillasunshineee205」表示，「這太瘋狂了，這是我一生中經歷過的最嚴重的身體疼痛之一，而我生下我兒子的時候，他是一個9磅（約4公斤）重的嬰兒。」她描述自己當時：「又哭又叫，感覺自己再也受不了了，我向上帝祈求，求求你讓這一切停止吧。」

一天可能嘔吐多達30次 大麻素過度嘔吐症候群（俗稱「嘔吐症候群」）初期症狀可持續長達48小時，患者一天可能嘔吐多達30次。長期吸食大麻者可能因此遭受數年的噁心和嚴重腹痛。多位使用者在社交媒體上分享了這種折磨人的症狀，希望警示他人。 一位名為「lizhaniford」的用戶聲稱，她曾每天吸食大麻三到四次，持續超過四年。「我差點因此喪命，一周內無法進食或飲水。我不停地嘔吐。」她表示自己花了很長時間才將這種症狀與吸食大麻聯繫起來：「我一開始嘔吐，但仍繼續吸食，然後再次嘔吐，又繼續吸食。」

根據伊利諾大學研究人員發表在《Jama Network Open》醫學期刊的研究顯示，「嘔吐症候群」可能導致嚴重脫水、電解質流失，甚至死亡。研究分析發現，自2016年以來，相關急診室就診人數在疫情後大幅增加。

停用大麻後數年才完全消失 另一位社交媒體用戶「witchykatie86」在經歷一次特別嚴重的發作後，發布了自己在醫院病床上的照片。她在帖文說明中寫道：「大麻素過度嘔吐症候群不是我希望任何人經歷的。我已經戒了一周，但已經兩次進醫院就診。」 根據克里夫蘭診所的資料，熱水浴可以緩解大麻素過度嘔吐症候群的症狀，但唯一真正的解決方法是完全停止吸食大麻。一旦停止使用大麻，「嘔吐症候群」症狀會減輕，但可能需要數年才能完全消失。