天冷注意4招保護心、腦 身體水分不足疾病風險增！冬天「補水」也很重要

根據天文台資料顯示，明天最低氣溫達攝氏13度，而且日夜溫差大。外出時應做好保暖工作，避免受到低溫影響產生健康問題。尤其氣溫驟降更要注意心腦血管疾病風險，在此提供4訣竅幫助護心、腦，不只要保暖，這個時節水分補充也很重要。
小心心腦血管疾病風險 注意保暖、提高警覺
心腦血管疾病對健康有很大的威脅，而「三高」(高血壓、高血糖及高血脂)與心腦血管疾病息息相關，每當氣溫驟降、天氣濕冷時，血壓也容易因此升高，進而增加急性心肌梗塞、中風風險，提醒年長者以及三高、心血管疾病患者需特別注意保暖，並留意氣溫變化，有服用藥物者需規律服藥，另外若為三高偏高或心腦血管疾病高風險群也應提高警覺，減少寒冬帶來的遺憾。
外出護心腦4訣竅 注意補水別讓身體水分不足
為幫助大家安心、健康地度過寒冷的冬天，提供以下4訣竅讓大家低溫來襲時外出應善用這些技巧保護心腦健康：
- 調整外出時間：清晨、傍晚是氣溫最低的2個時段，建議應避開低溫和溫差較大的時段出門，並外出也應結伴同行相互關照。
- 穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，尤其頭頸部、四肢末梢保暖更需特別注意，而穿著除了保暖之外，也需考量是否能夠靈活活動。
- 隨時補水：即使天氣寒冷，身體依舊會流失水分。若身體水分不足，可能會導致血液過於黏稠、流動性不佳而造成健康風險，戶外活動中建議每15分鐘應飲用200至300毫升的溫水，並應避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。
- 留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或有口齒不清、笑時左右不對稱、未能舉手等中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。
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