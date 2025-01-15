天冷注意4招保護心、腦 身體水分不足疾病風險增！冬天「補水」也很重要

隨時補水：即使天氣寒冷，身體依舊會流失水分。若身體水分不足，可能會導致血液過於黏稠、流動性不佳而造成健康風險，戶外活動中建議每 15 分鐘應飲用 200 至 300 毫升的溫水，並應避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。