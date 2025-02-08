天冷浸浴暖身當心熱休克！醫點名高危族群 教你安全浸法

老年人血管彈性較差，對於高溫和溫差的適應能力不足，且心臟功能通常較弱，因此浸浴引起的壓力變化對他們的危險性更高。

寒意漸濃，浸浴成了不少人放鬆的首選。然而，你知道嗎？浸浴的同時也可能潛藏健康風險，特別是「熱休克」的發生，對於某些族群而言，更可能引發致命危機。根據統計，在溫泉大國的日本每年因為熱休克奪走上萬人命。

心腦血管疾病、老年人務必警覺 慎防猝死危機

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯指出，當我們的身體進入高溫的溫泉時，下肢和周邊血管會因受熱而放鬆，血液循環流向四肢，導致供應腦部或心臟的血流減少。這對於供應腦部血流的頸動脈有狹窄、或心臟冠狀動脈部分阻塞的患者來說，可能因瞬間血液不足而增加腦中風或心肌梗塞的風險。若再加上從高溫池突然離開至冰冷的空氣環境，血管迅速收縮，可能造成腦部或心臟血流瞬間下降，甚至引發血栓，帶來猝死危機。

尤其老年人血管彈性較差，對於高溫和溫差的適應能力不足，且心臟功能通常較弱，因此浸浴引起的壓力變化對他們的危險性更高。