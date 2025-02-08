天冷浸浴暖身當心熱休克！醫點名高危族群 教你安全浸法

寒意漸濃，浸浴成了不少人放鬆的首選。然而，你知道嗎？浸浴的同時也可能潛藏健康風險，特別是「熱休克」的發生，對於某些族群而言，更可能引發致命危機。根據統計，在溫泉大國的日本每年因為熱休克奪走上萬人命。
心腦血管疾病、老年人務必警覺 慎防猝死危機
台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯指出，當我們的身體進入高溫的溫泉時，下肢和周邊血管會因受熱而放鬆，血液循環流向四肢，導致供應腦部或心臟的血流減少。這對於供應腦部血流的頸動脈有狹窄、或心臟冠狀動脈部分阻塞的患者來說，可能因瞬間血液不足而增加腦中風或心肌梗塞的風險。若再加上從高溫池突然離開至冰冷的空氣環境，血管迅速收縮，可能造成腦部或心臟血流瞬間下降，甚至引發血栓，帶來猝死危機。
尤其老年人血管彈性較差，對於高溫和溫差的適應能力不足，且心臟功能通常較弱，因此浸浴引起的壓力變化對他們的危險性更高。
適時補充水分避免脫水 飲酒、服藥恐增風險
此外，糖尿病會影響微血管的功能，使體溫調節和血壓適應能力下降。加上糖尿病患者常伴隨自主神經功能異常，可能無法察覺浸浴過程中的不適徵兆。
值得注意的是，浸溫泉會導致出汗增加，水分流失若未及時補充，可能造成脫水或血壓波動。而飲酒或服用某些藥物(如安眠藥、血管擴張藥物)，更可能加重意識模糊或血管過度放鬆，增加溺水或跌倒的風險。
安全享受浸浴5守則 避免憾事發生
洪子堯建議，只要採取以下措施，便能降低風險，安心享受浸浴：
- 「漸進式」入池與出池：浸浴時應先將雙腳或下肢浸入水中，適應溫度後再逐步浸泡全身；離池時也應先露出上半身，等待3至5分鐘，確認無不適再完全離開。
- 控制浸浴時間：每次浸浴以10-15分鐘為宜，過程中適時休息。
- 補充水分：浸浴前後記得適度補充水分，避免脫水引發問題。
- 避免單獨浸浴：尤其是年長者或患有疾病的朋友，務必結伴同行，以防突發情況無人協助。
- 遠離酒精與藥物干擾：浸浴前後應避免飲酒或服用影響血壓與意識的藥物。
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