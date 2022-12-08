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健康
2022-12-08 13:25:41

天冷「三九貼」增抵抗力！中醫：辣椒、螃蟹勿碰

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天灸

穴位敷貼治療方法不僅簡單方便，且無毒、無副作用，容易被接受，但因有活血作用，敷貼時間不宜超過4小時。

入冬以後，寒流一波波來襲，造成氣溫驟降、空氣品質不良，使得許多老年人、婦女、孩童和虛寒體質的人，手腳冰冷、氣喘、慢性支氣管炎、過敏性鼻炎頻頻發作。錯過了夏季三伏貼，醫師提醒，想要治療過敏性疾病、調節經絡與臟腑氣血、增強抵抗力的民眾，冬季三九貼正是時候。

 

三九貼療法 增強抵抗力

樂生療養院中醫科主任徐蔚泓說，「三九貼」又名天灸療法，和三伏貼同屬於穴位敷貼的一種。三九，是指從冬至的次日算起，每九日一數，第一個九天稱「一九」，第二個九天稱「二九」，第三個九天稱「三九」。

「三九天灸」療法是在陰氣最盛的三九天，利用白芥子、細辛、甘草、肉桂、薑汁、甘遂等具有溫熱的中藥材調和而成的中藥餅，在特定的穴位(如：大椎穴、定喘穴、風門穴、肺俞穴、膏穴盲)上做敷貼，進而達到溫陽利氣，驅散內伏寒邪，增強抵抗力的功效。

炒蟹

在敷貼期間，須避免食用生冷、刺激性食物，如竹筍、黃瓜、椰子、西瓜、辣椒、啤酒、螃蟹等。

穴位敷貼治療 這些注意事項要當心

徐蔚泓主任強調，穴位敷貼治療方法不僅簡單方便，且無毒、無副作用，容易被接受，但因有活血作用，敷貼時間不宜超過4小時；值得注意的是，孕婦、2歲以下小孩及嚴重心肺功能不足者並不適合此療法。

另外，在敷貼期間，須避免食用生冷、刺激性食物，如竹筍、黃瓜、椰子、西瓜、辣椒、啤酒、螃蟹等，以免影響藥效，降低治療效果。

哮喘

欲治療氣喘、過敏性疾病、改善手腳冰冷的人，務必把握這段期間調理。

日常這樣做 驅寒保暖、補氣健脾

徐蔚泓主任提醒，今年三九貼從1226日到明年121日是最有效貼敷時間，欲治療氣喘、過敏性疾病、改善手腳冰冷的人，務必把握這段期間調理；另除了貼敷外，平時也可飲用紅棗桂圓茶、暖身補氣茶來驅寒保暖、補氣健脾。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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