天冷「三九貼」增抵抗力！中醫：辣椒、螃蟹勿碰

穴位敷貼治療方法不僅簡單方便，且無毒、無副作用，容易被接受，但因有活血作用，敷貼時間不宜超過4小時。

入冬以後，寒流一波波來襲，造成氣溫驟降、空氣品質不良，使得許多老年人、婦女、孩童和虛寒體質的人，手腳冰冷、氣喘、慢性支氣管炎、過敏性鼻炎頻頻發作。錯過了夏季三伏貼，醫師提醒，想要治療過敏性疾病、調節經絡與臟腑氣血、增強抵抗力的民眾，冬季三九貼正是時候。

三九貼療法 增強抵抗力

樂生療養院中醫科主任徐蔚泓說，「三九貼」又名天灸療法，和三伏貼同屬於穴位敷貼的一種。三九，是指從冬至的次日算起，每九日一數，第一個九天稱「一九」，第二個九天稱「二九」，第三個九天稱「三九」。

「三九天灸」療法是在陰氣最盛的三九天，利用白芥子、細辛、甘草、肉桂、薑汁、甘遂等具有溫熱的中藥材調和而成的中藥餅，在特定的穴位(如：大椎穴、定喘穴、風門穴、肺俞穴、膏穴盲)上做敷貼，進而達到溫陽利氣，驅散內伏寒邪，增強抵抗力的功效。