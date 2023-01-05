天冷「胸口悶痛」以為感冒　確診急性心肌梗塞執返條命

近日一位63歲大學教授，忽然感覺胸口悶痛，延伸到脖子和下巴，原本以為是天冷的小感冒，但隨症狀愈趨嚴重，緊急就醫經心電圖檢查為急性心肌梗塞，併發心律不整和心因性休克，屬於分級中最嚴重的第四級，死亡率極高。所幸心臟醫療團隊啟動緊急心導管手術，將阻塞的右冠狀動脈打通，並放置金屬塗藥支架，讓他順利撿回一命。

心血管三高疾病者 留心冠狀動脈疾病

高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信提到，連日持續低溫，導致多起急病救護案件發生，除了保暖之外，有心血管或三高疾病的患者，應額外注意冠狀動脈疾病的發生，若出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至是盜汗或昏眩等症狀，就有可能會引起腦中風或心肌梗塞等，務必注意身體狀態。