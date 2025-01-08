天寒地凍要保「心」 6類人士慎防氣溫驟降引發心臟病

踏入2025年，第一個月往往是全年最冷的日子，冷風吹來不但令人擅抖 不已，冷感更容易促使血管收縮，血液流動速度因而變慢，增加血管內斑塊破裂的機會，導致血管阻塞甚至心臟病發。特別6類心臟病高危族群，在冬天就更要按指示用藥，以及攝取優質的營養，以減低「心病」來襲的風險。
6大高危群組
過去的研究已表明，天氣溫差變化大可以影響心律跳動，甚至增加心臟衰竭的情況，特別是三高或家族病史的患者、肥胖人士、65歲以上長者、煙民、酗酒，以及經常在外用膳的人，都是容易出現血管阻塞、硬化的族群。
5個飲食習慣保心血管
世界衛生組織指出，在全球每年大約有1,800萬人死於心血管疾病，其中心臟病更是僅次於癌症的第二號疾病殺手。不想心病來襲，大家可以透過5個飲食習慣，幫助清走血管的障礙。
- 天然好油：植物油、堅果種子及深海魚等提共大量不飽和脂肪，能夠降低壞膽固醇及維持心血管順暢，減低罹患冠狀動脈相關疾病的風險。
- 蔬果纖維：全榖雜糧、深綠色蔬菜及水果等都有豐富的纖維，可在腸道中降低壞膽固醇的吸收率，從而降低血液中的壞膽固醇。而且蔬果可以提供對抗氧化及發炎的元素，可預防心臟疾病，維持血管健康。
- 大豆異黃酮：黃豆及豆製品有助降低壞膽固醇，增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞。
- 適當烹調：多使用蒸、煮、烤等煮法，並盡量少鹽、少調味。
- 天然原型食物：原型食物比精製及加工食物更健康，含有更多元及豐富的營養，對健康是更理想的選擇。