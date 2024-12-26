天寒地凍要留神 做運動身體好 冬天緊守4個原則保健康

補水：天氣寒冷時，身體仍會流失水分，水分不足可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，帶來健康風險，所以運動時就算流汗不多也要補充水分，戶外運動建議每15分鐘飲用200至300毫升水；若運動超過1小時且有明顯的氣喘與流汗，就要補碳水化合物及電解質。