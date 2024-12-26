天寒地凍要留神 做運動身體好 冬天緊守4個原則保健康

一年一度的馬拉松盛事在明年2月舉行，不少健兒已經開始操練，面對寒冷天氣，大家運動時謹記4大守則，以維持健康，減低運動創傷，並預防低溫對心血管及身體可能帶來的傷害。
4大原則
很多人喜歡在早上行山、跑步，尤其是長者喜歡晨運，但要運動也不宜太早，而且要遵守以下4大原則，以降低心血管疾病風險：
- 保暖：衣物要分層穿著，以便體溫隨著運動量而上升，適時可脫去外層衣物，避免過量流汗令體溫驟降。運動後應立即用毛巾擦乾汗水，穿上保暖外套，避免著涼。
- 熱身：運動前要有充分的熱身，包括伸展拉筋，以及原地跑等動態熱身，幫助提高肌肉溫度、促進血液流動，提升肌肉和關節的靈活度及彈性，預防運動創害。
- 補水：天氣寒冷時，身體仍會流失水分，水分不足可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，帶來健康風險，所以運動時就算流汗不多也要補充水分，戶外運動建議每15分鐘飲用200至300毫升水；若運動超過1小時且有明顯的氣喘與流汗，就要補碳水化合物及電解質。
- 調整時間：清晨和傍晚的溫度比日間為低，出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，引發血壓上升，進而增加心臟病和中風等疾病發作的機會，因此最好避開低溫和溫差較大的時段出門運動，並且宜結伴而行相互照應。