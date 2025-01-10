天氣再變凍易病狂咳？營養師教吃6類食物增免疫力加速康復

天氣又再逐漸轉涼，不少人也敵不過忽冷忽熱的天氣而生病，一旦患上感冒調整飲食也有助痊愈！有營養師指出，這種天氣透過適當的飲食可以加速康復，她推薦6款飲食感冒時食用有助抵抗病毒和減輕不適症狀。

感冒要吃甚麼幫助康復？

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，隨著濕冷的冬季持續，許多人可能面臨感冒的困擾。在流感季節，抵抗力和免疫系統都面臨極大的考驗。雖然感冒似乎在所難免，不過她建議在日常飲食中或保健品中攝取以下營養素，均能助於加速痊愈，促進健康。

1. 三文魚

三文魚屬於優質蛋白質來源，有助於細胞修復並促進免疫系統的正常運作。三文魚還富含Omega-3脂肪酸，有助於抗炎。

2. 多色蔬菜

各類蔬菜富含植化素，多樣化的選擇能有效提升抵抗力。建議多攝取深綠色蔬菜(如菠菜、茼蒿)、白色蔬菜(如白蘿蔔、洋葱)、黃色蔬菜(如玉米筍、南瓜)及黑色蔬菜(如冬菇、黑木耳)。



3. 番石榴、奇異果