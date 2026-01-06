天氣凍仲可以著短袖？ 唔怕凍＝好健康？醫生揭伴隨6大警號恐出事

怕凍是身體不夠強壯？有醫生指出，有些人會在冷風之中穿上厚重的衣服，但亦有人在同樣的場景下會只穿著短袖。醫生拆解這些人耐寒能力強的原因，並指出這並不代表健康，若伴隨6大症狀，更可能是疾病警號。
天氣凍仲可以著短袖？
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，人體對寒冷的感受，不只是依賴溫度計，而是由神經、血管和大腦共同作用的結果。當環境變冷時，大多數人會啟動以下三個反應：
- 血管收縮：皮膚的血管會收縮，以減少熱量流失。
- 顫抖：身體會自然產生熱量。
- 大腦警訊：大腦會發出「好冷」訊號。
黃醫生指，有些人的這套反應會較慢或較弱，導致他們實際上不覺得冷。
唔怕凍＝好健康？
另外，對寒冷感覺的反應亦與脂肪有關。許多人會認為脂肪全是壞東西，但其中有一種叫作「棕色脂肪」的脂肪例外。主要功能並非儲存熱量，而是直接燃燒來產生熱量。研究顯示，棕色脂肪活性高的人在低溫環境中能夠迅速產生熱量，即「自帶暖爐」，從而顯著降低主觀感受到的冷感。這種差異受到基因、年齡(年輕人通常較多)、長期暴露於低溫環境因素所影響。
寒冷的感受，除了皮膚的反應，還取決於大腦的解讀。研究表明，冷刺激的感受會透過周邊神經傳遞到大腦，而大腦對這些訊號的解讀強度因人而異。同一環境溫度下，有些人會感覺「還行」，而你卻可能覺得「快不行了」。
黃醫生指，若長期進行運動，耐寒程度也會較高因為他們的肌肉量較高，基礎代謝率也更高，交感神經調節效率更好，這使得他們即使穿得少也能維持合適的核心體溫。因此，晨跑者常會穿短袖，而久坐辦公室的人則可能冷得發抖。
6大警號恐出事
黃醫生強調，若一個人在寒冷的天氣中卻異常不感到冷，並同時出現以下情況，可能需引起重視：
- 疲倦
- 體重異常下降
- 心悸、手震
- 皮膚乾燥或怕熱
這可能涉及甲狀腺功能異常或自律神經失調或感覺神經問題。所以，「不怕冷」並不等於「健康」。
6類人冬天不要穿短袖！
黃醫生提醒，寒冷天氣下穿短袖衣物並不是人人適合，以下群體尤其要注意：
1. 心血管疾病患者：
- 如高血壓、冠心病、心肌梗塞病史或中風病史患者，寒冷會導致血管瞬間收縮，增加心臟負擔。所以冬季的心肌梗塞與猝死情況較常見。
2. 年長者：
- 隨著年紀增長，冷覺神經會變鈍，因為感覺神經退化、 皮下脂肪變少、所以體溫調節能力下降。容易在核心體溫已經在下降時，仍忽視寒冷帶來的危險。
3. 甲狀腺功能低下者：
- 如果你經常怕冷、體重增加、 疲倦、反應慢和皮膚乾燥及便秘，就可能需要檢查甲狀腺功能，因為甲狀腺素是人體的「發熱開關」。
4. 糖尿病患者：
- 周邊神經病變可能導致對冷、痛、麻的感覺遲鈍，導致血管收縮調節異常。可能會造成手腳冰冷及血液循環差，但患者卻沒有感覺。若寒冷天氣下穿短袖衣物及不為四肢保暖，就有可能會增加加凍傷與循環惡化風險。
5. 雷諾氏症(Raynaud phenomenon)患者：
- 當患者經歷寒冷，就會出現手指、腳趾變白或變紫、出現麻、痛、刺感覺、血流瞬間關閉等症狀，冷刺激是直接誘發因子。
6. 低體重或營養不良者：
- 這些人BMI 過低、長期吃太少的人，導致皮下脂肪薄、肌肉量低和熱量儲備不足，所以，沒有足夠的脂肪來保暖。
黃醫生指，冬天穿短袖並不是勇敢的表現，而是在考量你的身體能否承受這樣的選擇。每個人對寒冷的耐受度不同，選擇合適的穿著應該基於自身的健康狀況。