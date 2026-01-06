天氣凍仲可以著短袖？ 唔怕凍＝好健康？醫生揭伴隨6大警號恐出事

怕凍是身體不夠強壯？有醫生指出，有些人會在冷風之中穿上厚重的衣服，但亦有人在同樣的場景下會只穿著短袖。醫生拆解這些人耐寒能力強的原因，並指出這並不代表健康，若伴隨6大症狀，更可能是疾病警號。

天氣凍仲可以著短袖？

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，人體對寒冷的感受，不只是依賴溫度計，而是由神經、血管和大腦共同作用的結果。當環境變冷時，大多數人會啟動以下三個反應：

血管收縮：皮膚的血管會收縮，以減少熱量流失。

顫抖：身體會自然產生熱量。

大腦警訊：大腦會發出「好冷」訊號。

黃醫生指，有些人的這套反應會較慢或較弱，導致他們實際上不覺得冷。

唔怕凍＝好健康？

另外，對寒冷感覺的反應亦與脂肪有關。許多人會認為脂肪全是壞東西，但其中有一種叫作「棕色脂肪」的脂肪例外。主要功能並非儲存熱量，而是直接燃燒來產生熱量。研究顯示，棕色脂肪活性高的人在低溫環境中能夠迅速產生熱量，即「自帶暖爐」，從而顯著降低主觀感受到的冷感。這種差異受到基因、年齡(年輕人通常較多)、長期暴露於低溫環境因素所影響。

寒冷的感受，除了皮膚的反應，還取決於大腦的解讀。研究表明，冷刺激的感受會透過周邊神經傳遞到大腦，而大腦對這些訊號的解讀強度因人而異。同一環境溫度下，有些人會感覺「還行」，而你卻可能覺得「快不行了」。

黃醫生指，若長期進行運動，耐寒程度也會較高因為他們的肌肉量較高，基礎代謝率也更高，交感神經調節效率更好，這使得他們即使穿得少也能維持合適的核心體溫。因此，晨跑者常會穿短袖，而久坐辦公室的人則可能冷得發抖。