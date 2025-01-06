天氣凍增心肌梗塞風險 7大症狀最高危 中醫教吃2款中藥最有效

天氣變冷容易出現心肌梗塞？有中醫指出，近日氣溫驟降，會增加心血管疾病的風險，她提醒有4類人要多加注意，並列出有7大可能是心血管疾病的警號。另外，她亦建議有在寒冬下保護心血管的方法，並指出有中藥食療有助大家安心過冬。

血管收縮、血壓升高 心臟負擔增加 台灣艾莉絲中醫師在其Facebook專頁上分享指，隨著氣溫驟降，心血管健康會面臨威脅。她解釋指，天氣冷心臟的負擔會增加，因為低溫會使血管收縮、血壓升高，並有可能會令血液黏稠度提高，而形成血栓，而且在天氣寒冷之下，身體對氧氣需求增加，令心臟需承受更大的工作量。 她指出，特定高風險族群必須加倍小心，以免心肌梗塞風險增加。當中包括： 高血壓患者：血壓波動加劇，風險增加。

中風病史者：再次中風的機率顯著增加。

糖尿病患者：血管功能較弱，抗寒能力低下。

老年人：隨著年齡增長，血管彈性下降，對寒冷的敏感度提高。

出現 7 大症狀即求醫 她提醒在寒冬之下，如果有以下症狀突然出現，就有可能是心血管出現問題，建議立即求醫。症狀包括： 胸悶、胸痛，並可能放射至左肩或下巴

心跳異常過快或過慢，或有不規律感

頭暈

言語不清

突發呼吸急促

極度疲倦

5 招保護心血管 艾莉絲中醫師指，如果想避免心血管出現問題，可以採用以下5招，有助於寒冬之下保護心血管。 穿戴保暖：保持身體及室內溫暖。 規律服藥：定期量血壓和血糖。 健康飲食：多攝取 Omega-3 魚類或堅果，飲食上減鹽和油。 適量運動：選擇室內活動，運動前做熱身防寒。 定期檢查：及早發現潛在健康問題。

中醫 3 個小秘方 在中醫學上，艾莉絲中醫師指出有3個小秘方也可以在冬日天氣下保護心血管： 活血化瘀：建議用中藥如丹參、川芎，有助於促進血液循環，降低血栓風險。

溫補陽氣：冬日建議喝薑汁豆花或肉桂蘋果茶，既暖身又養心腎。

調節情緒：「情志失調」有機會影響心血管，建議保持放鬆心情，避免不必要的緊張。 寒冷的冬季，重視心血管健康至關重要，特別是對於高風險族群而言。保持警覺，採取必要的防護措施，才能安全度過寒冬。