天氣凍增43%重症住院率？寒流下恐致5類大病 4徵兆半小時內要求醫！

天氣轉涼有可能會對身體造成健康威脅！根據世衛統計，寒流期間重症住院率會激增43%。有醫生指出，這種天氣更可能會引致中風或心臟病等問題。一旦出現某些徵兆，便要多加小心。

天氣凍不只感冒？增43%重症住院率 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當氣溫驟降，不僅讓人感到寒冷，還可能對身體健康造成嚴重威脅。根據世界衛生組織(WHO)的統計，寒流期間重症住院率會激增43%，導致加護病房迅速爆滿。



小心寒流下5類大病 低溫不僅增加一般感冒的風險，更會觸發一連串生理變化，會容易增加心血管疾病、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至失溫症的發生率，特別是氣溫跌破10°C時重症致病機會比一般的著涼感冒更大。 1.心血管系統的「隱形海嘯」 心肌梗塞發生率激增：

氣溫每降低1°C，急性心肌梗塞的風險上升2.6%。

清晨6至10時為最危險時段，低溫使血管收縮度達日間峰值1.8倍。

氣溫每降低1°C，急性心肌梗塞的風險上升2.6%。 清晨6至10時為最危險時段，低溫使血管收縮度達日間峰值1.8倍。 腦中風機率翻倍：

在5°C環境下，收縮壓每小時上升5mmHg，腦出血風險增加37%。

血液黏稠度在低溫時提升19%，血栓形成速度加快2.3倍。

在5°C環境下，收縮壓每小時上升5mmHg，腦出血風險增加37%。 血液黏稠度在低溫時提升19%，血栓形成速度加快2.3倍。 高風險人士：三高患者、動脈硬化者、曾接受心導管手術者。 2. 呼吸系統的「連鎖風暴」 慢性阻塞性肺病(COPD)惡化：

冷空氣刺激使支氣管收縮阻力增加47%，急性發作住院率提升3.2倍。

肺泡巨噬細胞在10°C以下環境的吞噬功能下降34%。

冷空氣刺激使支氣管收縮阻力增加47%，急性發作住院率提升3.2倍。 肺泡巨噬細胞在10°C以下環境的吞噬功能下降34%。 病毒性肺炎致命性攀升：

鼻黏膜溫度降低1.5°C，流感病毒複製速度加快300%。

COVID-19病毒在低溫環境下產生細胞激素風暴的發生率增加58%。

鼻黏膜溫度降低1.5°C，流感病毒複製速度加快300%。 COVID-19病毒在低溫環境下產生細胞激素風暴的發生率增加58%。 高風險人士：吸煙者、氣喘患者、65歲以上長者。 3. 代謝系統的「失控危機」 糖尿病併發症加重：

低溫促使皮質醇分泌量增加41%，血糖波動幅度擴大2.7倍。

末梢神經病變患者的足部潰瘍感染率在冬季上升63%。

低溫促使皮質醇分泌量增加41%，血糖波動幅度擴大2.7倍。 末梢神經病變患者的足部潰瘍感染率在冬季上升63%。 甲狀腺機能代償失調：

基礎代謝率每下降5%，TSH激素濃度異常風險增加22%。

橋本氏甲狀腺炎患者在低溫下自體抗體濃度升高1.8倍。

基礎代謝率每下降5%，TSH激素濃度異常風險增加22%。 橋本氏甲狀腺炎患者在低溫下自體抗體濃度升高1.8倍。 高風險人士：糖尿病患者、甲狀腺疾病患者、營養不良者。 4. 神經系統的「沉默殺機」 柏金遜症凍僵現象：

低溫使多巴胺轉運蛋白活性降低29%，肢體僵硬時間延長4.7小時。

跌倒骨折風險較溫暖季節高出3.8倍。

低溫使多巴胺轉運蛋白活性降低29%，肢體僵硬時間延長4.7小時。 跌倒骨折風險較溫暖季節高出3.8倍。 偏頭痛連鎖反應：

顱內血管在5°C環境下異常擴張頻率增加1.6倍。

三叉神經痛覺敏感度提升至常溫的2.3倍。

顱內血管在5°C環境下異常擴張頻率增加1.6倍。 三叉神經痛覺敏感度提升至常溫的2.3倍。 高風險人士：神經退化性疾病患者、偏頭痛病史者。 5. 失溫症的「進行性崩潰」 核心體溫危機：

當核心體溫低於35°C，每降低1°C，心室顫動風險增加33%，腎臟血流減少21%。

80歲以上長者的體溫調節效率僅為年輕人的17%。

當核心體溫低於35°C，每降低1°C，心室顫動風險增加33%，腎臟血流減少21%。 80歲以上長者的體溫調節效率僅為年輕人的17%。 隱性失溫誤判風險增加：

酗酒者因血管異常擴張，失溫進程加速3.2倍。

甲狀腺機能低下者，低體溫昏迷的死亡率達42%。

如何減低這些重症風險？ 重症科醫生黃軒指，如果要減低這些重症風險，他有7大建議： 漸層式保暖法：內層排汗、中層抓絨、外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。 溫控飲食策略：每日補充5克Omega-3，以降低血液黏稠度19%、飲用40°C薑茶，以促進末梢循環28%。 動態熱身原則：起床前進行「被窩踝泵運動」，建議每小時60次，有助預防血栓形成。 環境濕度監控：維持室內50%至60%濕度，以減少呼吸道刺激源83%。 藥物安全檢查：β受體阻斷劑患者需監測晨間血壓，有助波動幅度可能達30mmHg。 時段風險管控：避免上午6至9時外出，避開心血管事件發生率高峰時段。 留意身體關鍵警號：

出現「非典型症狀」(如胸痛、牙痛、背痛、上腹痛)合併冒冷汗，應在30分鐘內就醫。 使用電暖器須保持1公尺以上距離，以預防「低溫燙傷」，此誤用已造成冬季燒傷案例的41%。

重症科醫生黃軒表示，寒流來襲時，心血管、呼吸系統、代謝疾病及神經系統患者必須格外注意。了解寒冷對身體的影響，並採取適當的防護措施，如漸層式保暖、適當飲食、動態熱身、維持環境濕度及藥物管理，可有效降低重症風險。