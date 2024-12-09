天氣凍就要打邊爐！湯底久煮危害多？專家揭「護腎吃法」保健康

隨著天氣明顯轉涼，不少人都會選擇打邊爐暖身，然而部分火鍋食材和火鍋湯頭對腎臟病患者來說卻是很大的負擔。衛生福利部南投醫院日前提供腎病的保健及外食的原則，讓病友了解如何在滿足食慾的同時保護腎臟健康。

火鍋愈煮愈毒？海鮮、蔬菜、加工食品久煮都 NG ！ 衛生福利部南投醫院腎臟內科主任莊宗芳提醒，火鍋料理常見的食材經過高溫烹煮後，會在湯裡釋放出大量物質，例如海鮮、肉品以及動物內臟等，會釋放出大量的鉀離子及嘌呤；番薯葉、西蘭花、芽菜類、菇類等看似健康的蔬菜，在滾煮後也會將鉀離子釋放到湯中。 另外火鍋常見的加工食品，如貢丸、蟹柳、魚皮餃等則大多含有磷酸鹽的添加物，以上物質如果攝取過量，都可能會造成腎友的腎臟功能持續惡化。

多吃原型食材、吃料不喝湯 營養師教你吃鍋又護腎 黃淑敏營養師指出，慢性腎病患者平時要注意攝取足夠的熱量及營養素，限制蛋白質與磷的攝取，以及避免鈉和鉀含量高的食物。在吃火鍋時，配料應盡量以原型食材為主，切記吃料不喝湯，會吸附湯汁的食材，如冬粉、冰豆腐、豆泡等也要少吃。 至於沾醬的部分，由於沙嗲醬、腐乳等也屬於高鈉食物，黃淑敏營養師建議可改吃葱、薑、蒜，再沾點檸檬汁提味即可。黃營養師也特別提醒，生菜含有較高濃度的鉀離子，對腎病病人的身體容易造成負擔，因此應避免食用生菜沙律等冷盤。

定期追蹤、規律運動、控制飲食 醫籲生活好習慣要維持 莊宗芳主任強調，腎病患者需控制可能導致腎臟功能惡化的疾病或因素，如糖尿病和高血壓等。莊主任也提醒患者要謹慎用藥，勿隨意服用止痛藥或來路不明的藥物，並且養成良好的生活習慣，不憋尿、不吸煙及酗酒。高危險族群也要定期接受腎臟專科醫生的門診監察檢查，積極控制飲食，同時維持規律運動，保護腎臟的健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】