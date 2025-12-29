天氣凍易猝死 恐遲2至6日後發作 醫生拆解4大原因

猝死竟不是即時發生。有醫生指出，天氣寒冷，不但會令人感到不適，更加可能會增加心肌梗塞猝死風險。而出現心肌梗塞的情況並不一定即時發生，而是會延遲2至6日後發作。醫生拆解當中的4大原因，提醒大家注意風險。
天氣凍易猝死 恐遲2至6日後發作
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，氣溫驟降若不做好保暖就可能會令身體就如埋下一個計時炸彈。在急症中，最擔心的並非單純的氣溫驟降，而是隨後的48至144小時。這段時間，患者表面正常，生活如常，但身體內部卻在暗中醞釀，冷風會開始令血管收縮、血壓升高及出現凝血，最終在2至6天內造成冠狀動脈阻塞，出現ST段升高型態的心肌梗塞(STEMI)，即是一種危及生命的急性心肌梗塞類型。此類延遲性心臟事件的發生已在多篇國際期刊上得到證實，年輕人及自覺健康的人反而更容易被突如其來的狀況所襲擊。
遇冷後血管迅速收縮？
黃醫生指，冷刺激使交感神經系統瞬間活躍。血管遇冷後，首要反應並非保暖，而是迅速收縮，造成三項影響：
- 血壓上升(身體感知外界寒冷，心臟因此必須加倍負擔)
- 心跳加快(保護核心體溫)
- 心肌耗氧量上升(心臟如同被迫奔跑)
氣溫降1°C引起4大反應
這些變化構成了心肌梗塞的潛在基礎，而導致心肌梗塞事件延遲的並非此一反應，而是隨後72小時內的內部生理變化。跨國研究遍及歐洲、北美及亞洲均達成共識，當氣溫每下降1°C，將引發以下系列反應：
- 血管收縮 → 血壓上升
- 血液黏稠度增加
- 凝血系統活化
- 發炎反應增強
這些影響在接下來的1至6天中逐漸積累，進而使心血管事件的發生風險顯著上升。
低溫引致的生理變化
黃醫生再解釋，低溫的結果並非引致立即致命，而是使血液的性質發生變化。與寒冷相關的生理變化在數天內累積，包括：
- 血液黏滯度上升
- 纖維蛋白原增加(凝血風暴)
- 血小板反應性增強，導致易結團
- 微血管內皮穩定性降低
所以，血液變得像「堵管利器」。這也解釋了為什麼STEMI的高峰發生在寒冷後2至6天，而非當天，原因是血栓的形成需要時間。
體感降低易血栓形成
寒冷不僅是體感降低，同時也是「隱性發炎」的催化劑。低溫能夠促進IL-6、CRP和TNF-α發炎因子上升。這些發炎分子會攻擊動脈內的粥樣硬化斑塊，導致原本穩定的斑塊逐漸變為不穩定且易破裂的狀態。隨後，微小的觸發因素(如咳嗽、情緒波動、用力排便等)都可能導致血栓形成，進而造成阻塞。
製造血栓理想條件
黃醫生指，STEMI幾乎是急性血栓形成的瞬時結果，而低溫正是製造血栓的「理想條件」，原因如下：
- 血管收縮
- 壓力增大
- 血液黏稠
- 斑塊變脆
這些情況下產生協同作用。在氣溫下降後，冠狀動脈因逐步承受過大的壓力而變得脆弱。因此，冬季急診中，STEMI的案例往往在冷卻後的數天內突然增加。黃醫生強調，冷天氣並非最危險的時刻，真正的危險在於你以為「自己已經適應了寒冷」的那些日子。