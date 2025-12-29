天氣凍易猝死 恐遲2至6日後發作 醫生拆解4大原因

猝死竟不是即時發生。有醫生指出，天氣寒冷，不但會令人感到不適，更加可能會增加心肌梗塞猝死風險。而出現心肌梗塞的情況並不一定即時發生，而是會延遲2至6日後發作。醫生拆解當中的4大原因，提醒大家注意風險。

天氣凍易猝死 恐遲2至6日後發作

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，氣溫驟降若不做好保暖就可能會令身體就如埋下一個計時炸彈。在急症中，最擔心的並非單純的氣溫驟降，而是隨後的48至144小時。這段時間，患者表面正常，生活如常，但身體內部卻在暗中醞釀，冷風會開始令血管收縮、血壓升高及出現凝血，最終在2至6天內造成冠狀動脈阻塞，出現ST段升高型態的心肌梗塞(STEMI)，即是一種危及生命的急性心肌梗塞類型。此類延遲性心臟事件的發生已在多篇國際期刊上得到證實，年輕人及自覺健康的人反而更容易被突如其來的狀況所襲擊。

遇冷後血管迅速收縮？

黃醫生指，冷刺激使交感神經系統瞬間活躍。血管遇冷後，首要反應並非保暖，而是迅速收縮，造成三項影響：

血壓上升(身體感知外界寒冷，心臟因此必須加倍負擔) 心跳加快(保護核心體溫) 心肌耗氧量上升(心臟如同被迫奔跑)

氣溫降1°C引起4大反應

這些變化構成了心肌梗塞的潛在基礎，而導致心肌梗塞事件延遲的並非此一反應，而是隨後72小時內的內部生理變化。跨國研究遍及歐洲、北美及亞洲均達成共識，當氣溫每下降1°C，將引發以下系列反應：

血管收縮 → 血壓上升

血液黏稠度增加

凝血系統活化

發炎反應增強

這些影響在接下來的1至6天中逐漸積累，進而使心血管事件的發生風險顯著上升。



