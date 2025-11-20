天氣凍長者手腳經常冰冷、難入眠！中醫推「浸腳養生」助循環暖全身

陳敬智院長進一步說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一。

進入秋冬，又要開始留意保暖！隨著年紀增長，血液循環會逐漸變差，很多人會出現手腳冰冷、晚上較難入睡的情況。除了穿厚衣、多喝熱飲，也常有人推薦「浸腳養生」。腳是人體第二個心臟，日知堂中醫診所陳敬智院長表示，熱水浸腳可為身體帶來暖意，也有助於血液循環，現在還有加入鎂元素草本足浴包，一併加入水中就能輕鬆為浸腳加分。他也提醒，年輕人不妨多關心家中長輩，適時提醒或協助改善手腳冰冷問題，一起暖暖過冬。

血管、神經變差讓手腳易冰冷 簡單 3 招關心長輩健康

陳敬智院長表示，長輩容易手腳冰冷，主要有兩個原因：一是隨著年齡增加，血管彈性變差，使得血液循環不良；二是神經反應能力退化，使末梢血管和神經對環境變化的反應變得遲鈍，因此更容易受外界溫度影響。有些人甚至因為手腳冰冷而影響睡眠，表示身體可能有潛在的健康隱憂，應該多加留意。

手腳冰冷在女性，以及體形偏胖或患有代謝症候群的男性中更常見，代表心血管或神經功能可能正在下降，後續也可能面臨高血壓、高血脂、糖尿病，甚至肝腎功能相關風險。老一輩身體稍有不適，通常習慣先忍一忍、怕麻煩他人，因此陳院長也建議，晚輩可透過直接觸摸、觀察長輩是否有手腳冰冷、難入睡等情況，或藉由體檢報告來掌握長輩的身體狀況。

怕冷暗示健康警號？醫師教你從腿腳看全身循環

陳敬智院長進一步說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一；而腿部肌肉的收縮就像泵，可協助血液順利回流心臟，在全身血液循環中扮演關鍵角色。

換言之，照顧好腿部的血液循環，例如確保腿部活動量充足，就有機會帶動全身的血液循環效率提升；反之，若腿腳常冰冷，往往反映整體血液循環的狀況都不太好。

中醫解析足浴養生原理 浸腳同時刺激穴位像按摩！

陳敬智院長表示，對於活動量小又怕冷的長輩來說，熱水浸腳是一種簡單又方便的養生方式，腿部遇熱會刺激血管擴張，血液流速變快、流動量增加，進而讓四肢及腦部的血液循環獲得改善。

此外，腳上有3條重要經絡，包括腳底的腎經「湧泉穴」、足部內側脾經的「太白穴」與「公孫穴」，以及大拇趾與第二趾間肝經的「太沖穴」，分別與血液循環和免疫功能有關。按摩這些穴位能帶來局部刺激，而熱水浸腳則能同時刺激多個穴位，也能產生類似按摩的效果、促進末梢血液循環，兩者可以搭配進行。