天氣涼 衣服穿夠手腳仍冰冷？營養師教吃15大保暖食物

近日天氣時冷時熱，但有時即使穿夠衣物，手腳依然冰冷。有營養師指出，可以透過飲食改善手腳冰冷問題，她列出15大食物，進食後有自行保暖的功效。
冬天必吃的15大產熱食物
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 在寒冷的冬天，許多人都會面臨手腳冰冷的問題，甚至牽手時被另一半嫌棄過於冰冷。她表示，如果要改善這個狀況，她分享15種能提升體溫的食物，以及其他保暖的小秘訣。
1.紅棗與枸杞
- 枸杞富含鐵質，有助於增強造血功能和促進血液循環。
- 搭配紅棗，效果更佳，能有效提升體溫。
2.當歸與黃耆
- 這兩種中藥材非常適合添加在湯品中，能有效促進冬季的養生和保暖。
3.生薑與黑糖
- 早上泡一杯黑糖薑茶能暖胃。
- 薑中的薑烯酚成分能有效驅寒，並促進血液循環。
4.羊肉與雞肉
- 羊肉爐和當歸雞湯是冬季的補品，不僅暖心也能暖胃。
5.大蒜與黑胡椒
- 兩種香料都含有豐富的植化素。
- 大蒜壓碎後靜置15分鐘再食用，有助於促進血液循環；
- 而黑胡椒中的胡椒鹼則能驅寒保暖。
6.紅茶與朱古力
- 這些飲品中的茶黃素和可可多酚能促進循環代謝，建議選擇70%以上的黑朱古力。
7.鐵質
- 動物肝臟(如豬肝)及深色蔬菜(如菠菜)富含鐵質。
- 有助於紅血球生成，提高血液含氧量。
8.維他命B群
- 維他命B1和B12是維持紅血球健康的關鍵，能促進新陳代謝，增強手腳血液循環。
3大保暖秘訣
除了飲食，藥劑師施凱鈞亦提供3大保暖小秘訣：
晨間運動
- 起床後進行簡單的運動，如快走或伸展操，運動強度不用太高，就能促進全身血液循環，改善手腳冰冷的狀況。
保暖衣物
- 選擇羊毛襪和加厚手套，配合圍巾和耳罩，保持四肢溫暖，能有效減少熱量流失。
熱水泡腳
- 睡前用40°C左右的熱水泡腳15至20分鐘，可以加入薑片或艾草，既提升整體健康與舒適感，也能有效提高全身溫度。
慢慢起床
- 突然起床容易導致血管收縮，建議慢慢起身，起床後穿上保暖的外套。
營養師高敏敏提醒，除了注重飲食，還需關注生活作息，避免熬夜和飲酒，並透過規律運動提高肌肉量，從而由內而外打造產熱體質。