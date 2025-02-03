天氣涼 衣服穿夠手腳仍冰冷？營養師教吃15大保暖食物

近日天氣時冷時熱，但有時即使穿夠衣物，手腳依然冰冷。有營養師指出，可以透過飲食改善手腳冰冷問題，她列出15大食物，進食後有自行保暖的功效。

冬天必吃的15大產熱食物

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 在寒冷的冬天，許多人都會面臨手腳冰冷的問題，甚至牽手時被另一半嫌棄過於冰冷。她表示，如果要改善這個狀況，她分享15種能提升體溫的食物，以及其他保暖的小秘訣。

1.紅棗與枸杞

枸杞富含鐵質，有助於增強造血功能和促進血液循環。

搭配紅棗，效果更佳，能有效提升體溫。

2.當歸與黃耆

這兩種中藥材非常適合添加在湯品中，能有效促進冬季的養生和保暖。

3.生薑與黑糖

早上泡一杯黑糖薑茶能暖胃。

薑中的薑烯酚成分能有效驅寒，並促進血液循環。

4.羊肉與雞肉

羊肉爐和當歸雞湯是冬季的補品，不僅暖心也能暖胃。

5.大蒜與黑胡椒

兩種香料都含有豐富的植化素。

大蒜壓碎後靜置15分鐘再食用，有助於促進血液循環；

而黑胡椒中的胡椒鹼則能驅寒保暖。

6.紅茶與朱古力

這些飲品中的茶黃素和可可多酚能促進循環代謝，建議選擇70%以上的黑朱古力。

7.鐵質

動物肝臟(如豬肝)及深色蔬菜(如菠菜)富含鐵質。

有助於紅血球生成，提高血液含氧量。

8.維他命B群