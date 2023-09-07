天氣熱暴躁又忟憎 躁鬱症失控隨時心臟病

炎炎夏日一出門就熱到融化，連日的高溫也讓不少人的「火氣」隨之上漲，心浮氣躁容易被觸怒！上班族謝小姐從暑假開始，經常與同事發生摩擦，任何小事都會讓她感到煩燥，身旁的人都會調侃她是不是得了躁鬱症，這也讓她懷疑是否真的生病了！

身處高溫環境 情緒更易莽撞 萬芳醫院精神科醫生陳奕安說，當人處在不舒服的環境，像是氣溫過高或過低時，容易讓原先情緒不穩定的人增加額外的壓力，讓焦躁不安的情緒被堆疊放大，因此出現比較莽撞的行為。暴躁、易怒是許多人對躁鬱症的既定印象，其實躁鬱症又稱「雙極性疾患」症狀表現並不僅限上述症狀。 罹患躁鬱症的病人，情緒會不斷在「躁期」和「鬱期」間擺盪，前者發病時就像精力充沛的電池，會出現亢奮、衝動不計後果、過度自信、思緒跳脫現實、各種慾望上升等情緒高昂的表現；而後者就像洩氣的皮球出現心情低落、對周遭事物不感興趣、自我價值低落、猶豫不決，甚至自我傷害等負面低迷的行為。