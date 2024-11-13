天氣變冷 中醫教你「避免寒氣」侵襲！早睡晚起有利健康

馬上就要邁入一年中氣候最寒冷的季節，因晝短夜長，陽氣潛藏，陰氣盛極，萬物蟄伏，常使人情緒低落，精神不振，中醫師提醒，最好保持家居與工作環境明亮，讓心志平靜，以順應伏藏陽氣。

樂生療養院中醫科醫師黃昭蓉說，早睡有利潛藏陽氣，避免寒氣侵襲，晚起則能守精養陰，使陰平陽秘，減少疾病產生。尤其應提防輻射冷卻造成的清晨低溫，有些遇寒加重的痛症或疾病都要小心防範，例如氣喘、咳嗽、四肢冰冷、皮膚乾裂、筋骨痠痛、消化不良、心絞痛等，可以穿保暖衣襪睡覺，等待晨間陽光再起床，適當曬太陽補充陽氣，讓血脈溫煦，頭腦清醒，精神飽滿。

清晨或晚間需外出的人，要戴帽子或領巾，來減緩頭頸部的溫差變化。

清晨或晚間外出 戴帽子或領巾、勿進行激烈運動

至於清晨或晚間需外出的人，因低溫環境會使血管增加壓力，提高心臟、腦血管疾病風險，黃昭蓉建議，出入溫差大的場所要戴帽子或領巾，來減緩頭頸部的溫差變化，切勿進行過度激烈的運動，若有出汗要立即擦乾並小心吹風受寒感冒。

此外，也可以在睡前(晚上9至11時)用熱水加艾草泡腳，活絡血脈，消除疲勞，溫暖肝腎，幫助睡眠。