天氣變化大 腳2部位易抽筋　如何拉筋放鬆、預防足部傷害？

近日天氣變化大，受到氣溫、濕度影響，民眾可能會因此有腳抽筋的情形。高雄長庚中醫病房主任吳思穎表示，尤其是長輩，在氣候變化的時候容易腳抽筋，其中有2個部位較易抽筋，可以透過拉筋適時放鬆預防，藉由穴位按摩、拉筋、訓練也可以預防腳踝扭傷。
腳2部位易抽筋 可用「這些」方法拉筋、放鬆
當肌肉突然強直收縮，造成肌肉痙攣、僵硬、疼痛，這樣的情形就被稱為「抽筋」。若長時間或過度使用某一部分的肌肉，再加上環境等因素影響，可能就會導致抽筋。
吳思穎提到，下肢有2個部位容易抽筋，一個是腳掌足趾肌腱，另一個則是小腿後側的肌肉，可以透過以下方法拉筋、放鬆肌肉及筋膜：
- 腳掌足趾：
透過滾球來放鬆、按摩足底筋膜。滾球的重點在於球的選擇，不要使用太硬的球，像高爾夫球、棒球等就較不適合，可以選擇網球等較軟的球，或是購買專門的足底按摩球，才不會對足底肌肉造成二次傷害。
- 小腿後側：
面對牆壁站著，手扶牆壁，將欲放鬆的那一側腳跟往後踩，注意腳跟不要離地，這是拉筋的重點。之後將身體往前傾，以伸展、放鬆小腿後側肌群。
預防傷害肌肉訓練不可少 2運動訓練足部、小腿
適度放鬆肌肉可以預防抽筋，避免足部肌肉傷害，不過肌力不足、缺乏運動訓練也是導致抽筋、足部傷害的原因之一。因此吳思穎主任提醒，除了肌肉伸展、放鬆外，平時也要進行肌肉訓練：
- 腳掌足趾肌肉訓練：
將紙或毛巾放在地板上，用腳趾抓取，抓到極限後再放掉，可以訓練足底肌肉。
- 小腿後側肌肉訓練：
平時可以多踮腳尖，一次維持十秒鐘，每天一百次，藉這個動作能訓練小腿後側肌群。
另外，氣溫降低使血管收縮，影響血液循環，肌肉也會較緊繃、僵硬，因此除了拉筋、運動訓練外，也要注意保暖，避免因此引發其他的足部問題。
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