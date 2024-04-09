天氣變化大 腳2部位易抽筋　如何拉筋放鬆、預防足部傷害？

近日天氣變化大，受到氣溫、濕度影響，民眾可能會因此有腳抽筋的情形。高雄長庚中醫病房主任吳思穎表示，尤其是長輩，在氣候變化的時候容易腳抽筋，其中有2個部位較易抽筋，可以透過拉筋適時放鬆預防，藉由穴位按摩、拉筋、訓練也可以預防腳踝扭傷。

腳2部位易抽筋 可用「這些」方法拉筋、放鬆

當肌肉突然強直收縮，造成肌肉痙攣、僵硬、疼痛，這樣的情形就被稱為「抽筋」。若長時間或過度使用某一部分的肌肉，再加上環境等因素影響，可能就會導致抽筋。

吳思穎提到，下肢有2個部位容易抽筋，一個是腳掌足趾肌腱，另一個則是小腿後側的肌肉，可以透過以下方法拉筋、放鬆肌肉及筋膜：

腳掌足趾：

透過滾球來放鬆、按摩足底筋膜。滾球的重點在於球的選擇，不要使用太硬的球，像高爾夫球、棒球等就較不適合，可以選擇網球等較軟的球，或是購買專門的足底按摩球，才不會對足底肌肉造成二次傷害。

小腿後側：

面對牆壁站著，手扶牆壁，將欲放鬆的那一側腳跟往後踩，注意腳跟不要離地，這是拉筋的重點。之後將身體往前傾，以伸展、放鬆小腿後側肌群。