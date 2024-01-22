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健康
2024-01-22 12:42:00

天氣轉涼冷鋒到 長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

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天氣轉涼｜冷鋒到長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

天氣轉涼｜冷鋒到長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

天文台預測本港今日稍後天氣寒冷，今晚市區最低氣溫約在10度左右，明日天氣嚴寒料市區低見7度。雖然只是維持數天，但一日內溫差太大，身體難以適應，如沒有做好暖工夫，隨時釀成嚴重後果，甚至有可能猝死！

天氣轉涼｜心臟病發機會增

冠心病以及心臟衰竭患者，都要注意氣溫，前者因為溫度驟降，會使血管收縮，原本已收窄的冠狀動脈或會更少血液流通而誘使心臟病發。心臟衰竭患者因為排汗減少、同樣因血管收縮而減慢血液循環，經腎臟排出的水分也減少，易加劇水腫、心臟負荷加大，甚至出現氣促要入院治療。

保暖方法

保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖）

天氣轉涼｜高血壓較易中風

天氣寒冷血管收縮，已會使人血壓上升，若本身是高血壓患者，便更加危險，容易誘發心臟病或中風等嚴重疾病。

高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖）

天氣轉涼｜哮喘患者宜帶備急救藥物

雖然大部分患者是因為對某些致敏原敏感而發病，但對於來自寒冷天氣、空氣污染等刺激，也有可能誘發哮喘。因此除做好保暖外，外出時宜帶備「急救」用的藥物，有備無患。

高血壓患者血壓或格外升高，誘發心臟病或中風等。

高血壓患者血壓或格外升高，誘發心臟病或中風等。

天氣轉涼｜長者、小童應注重個人衛生

長者可能因為種種原因而免疫力較低，而小童則免疫系統未成熟，加上寒冷天氣是病毒肆虐的時間，因此他們感染流行性感冒的風險較高。除做好保暖和個人衛生外，也可考慮接種流感疫苗。

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