天氣轉涼周六寒冷 長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

天文台預測本港今日稍後天氣寒冷，未來一兩日有幾陣雨，吹清勁北風。天文台預測，明早相當清涼，星期六早上寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。突然天氣轉凍，不少人身體難以適應，如沒有做好暖工夫，隨時釀成嚴重後果，甚至有可能猝死！

天氣轉涼｜心臟病發機會增

冠心病以及心臟衰竭患者，都要注意氣溫，前者因為溫度驟降，會使血管收縮，原本已收窄的冠狀動脈或會更少血液流通而誘使心臟病發。心臟衰竭患者因為排汗減少、同樣因血管收縮而減慢血液循環，經腎臟排出的水分也減少，易加劇水腫、心臟負荷加大，甚至出現氣促要入院治療。