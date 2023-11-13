天氣轉涼想補身？進補要看體質 補錯隨時更傷身

陰陽兩虛：怕冷又怕熱，消化不良、精神萎頓或少氣懶言。這類體質攝取過寒或過熱的食材都不適合，應先顧好腸胃，原因是脾為氣血生化之源，選用茯苓、芡實、淮山、薏仁、蓮子或白朮、葛根或黨參等藥材來「平補」比較好。