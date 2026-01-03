天氣轉涼要進補 冬季養生靠1類食物 幫你幫補腎益精

冬至過後，陽氣逐漸回升，日照時間愈來愈長，在陰極轉陽的時候，我們應該要把握時機來補腎養陽。因為腎為先天之本，主閉藏精氣，而冬季是養腎藏精的季節，所有有「冬藏精」的說法。若我們未能在冬季保藏好精氣、保存好能量，讓腎受到寒氣侵襲，導致陽氣受損，則可能出現腰膝痠軟、筋骨痠痛、疲勞倦怠、手腳冰冷、頻尿、夜尿等腎氣不足、陰陽失衡的表現。

養生茶飲 黑豆杜仲茶

在中醫五行學說中，腎對應到黑色、色黑入腎，因此在冬季養腎時，可多吃黑色的食物，如黑芝麻、黑豆、黑木耳、桑椹等，達到補腎益精的效果，而腎怕寒冷之氣，故此應避免食用生冷食物。

在此介紹一款合時的養生茶飲——黑豆杜仲茶，有滋補肝腎、強健腰膝的作用，材料包括黑豆100克、杜仲10片、紅棗10顆、枸杞10粒，可加10片黃耆提味、水一公升。將黑豆清淨後，放入乾鑊內乾炒至出現裂痕及香氣，然後把所有材料放入水中，煮滾後以細火煮約半小時即可。