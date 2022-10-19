天氣轉涼關節痛？關節退化只可以開刀？醫生推介3招保關節活動能力

台灣58歲以上的中老年族群，每5人就有1人有關節退化問題。

早上起床膝蓋很僵硬、總是要坐在床邊多坐2至3分鐘、天氣一變冷膝蓋就像天文台一樣容易痠痛……其實這些都可能是退化性關節炎的徵兆。今天陳炯瑜醫師便跟大家聊聊如何維持關節的活動力，擺脫卡卡人生。

每 5 人有 1 人出現關節退化問題

根據衛福部統計，台灣58歲以上的中老年族群，每5人就有1人有關節退化問題。退化性關節炎是因為關節軟骨過度使用，導致磨損與周邊骨頭的不正常增生，讓關節腔變窄。如果你有以下幾個症狀，要留意可能是退化性關節炎找上身了！

關節會腫痛； 早上起床時會覺得關節僵硬； 關節活動時可能會出現喀喀聲。

陳炯瑜醫師分享：「退化性關節炎不只是老年人的專利，像是關節曾經受過傷、體重過重、經常久站者都是屬於高風險族群，可能在三、四十歲就開始出現退化問題，因此要特別注重關節的保養。」