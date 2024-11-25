天氣轉 小心濕疹復發

最近天氣顯著變得較涼快，對一般人來說或會感到較舒適，但對濕疹患者來說則是一個挑戰。因為天氣變得乾燥，萬一保濕等皮膚護理稍為鬆懈，就容易皮膚痕癢，抓癢的話則皮膚發炎更厲害，然後又更加痕癢，形成惡性循環。 兒童免疫及傳染病科專科醫生莊俊賢表示，濕疹的學名為異位性皮膚炎，屬慢性過敏疾病的一種，「患者的皮膚屏障出了問題，令保濕能力和保護能力下降，水分容易流失。當遇上一些環境因素，又或者致敏原，就可能產生炎症，出現皮膚痕癢、紅腫等症狀。」

抓損皮膚或致感染 濕疹與遺傳及環境息息相關，例如直系親屬如父母患有過敏疾病，就會有較高風險出現濕疹，而除了天氣乾燥，夏天太熱、出汗「醃住」，也會誘發濕疹。莊俊賢補充，「濕疹患者的皮膚表面，會比一般人有更多不健康的細菌，如金黃葡萄球菌，也會刺激皮膚較易出現炎症，萬一抓癢抓損皮膚的話，甚至可能有感染風險。」

做好保濕處理炎症 處理濕疹，首要做好皮膚保濕護理，發炎時要及早使用處方外用藥膏。對於輕微至中度濕疹，一般一線治療會採用外用類固醇藥膏，「這些藥膏會有特定的指引，例如不同的身體部位會用不同的濃度，以及有特定的使用時間。」莊俊賢指，「另外會因應患者的嚴重程度，處方其他外用藥膏，沒有類固醇成分但可控制發炎，患者就不需要長時間用類固醇。」

口服藥快見效 至於較嚴重的患者，就可能要用濕敷等其他治療方法，但如果濕敷、藥膏都無法控制、病情屬中度至嚴重，就需要考慮新型口服藥JAK抑制劑，又或生物製劑。JAK抑制劑藥效較快，皮膚狀況在幾天至一星期便可能有所改善，惟使用上仍有限制，12歲以上才可用，另外因為會抑壓免疫系統，或影響血球、肝功能、血脂等，用藥前患者須驗血檢查上述功能是否正常，另要排除隱性感染如肺結核、肝炎等才可開始療程，而治療期間感染風險亦較高。 針劑毋須驗血 至於生物製劑，可以中和一些過敏因子，炎症亦會慢慢減退，讓皮膚回復正常，年紀最小6個月以上就可使用。視乎患者的年齡和體重，一般二至四星期注射一次，療程開始前毋須特別做檢查，不過治療期間亦有很小的風險會疱疹病毒復發及寄生蟲感染，其他常見副作用包括打針位置不適、眼睛乾燥痕癢等。 莊俊賢續指，「由於小朋友有很多疫苗要接種，因此，若在治療期間(無論使用口服藥物或者生物製劑)需要接種減活疫苗，就應先諮詢醫生。」 一般來說，治療一段時間後病情應有好轉，屆時可嘗試減少JAK抑制劑的劑量，又或拉長兩針生物製劑之間的時間，期望以最少的藥物控制濕疹避免復發。