天熱汗臭好困擾！　這樣做改善臭狐體質

流汗雖是身體重要的散熱機制，然而有汗臭味的民眾在此時就會感到十分難為情，甚至影響到社交。

天氣逐漸變熱，在外面活動一下很容易就汗流浹背，流汗雖是身體重要的散熱機制，然而有汗臭味的民眾在此時就會感到十分難為情，甚至影響到社交。

中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，人體的汗腺分為小汗腺與大汗腺，一般所講的汗水是由小汗腺所分泌，主要受到溫度影響。小汗腺幾乎分泌全身，其分泌出來的汗水成分99％為水分，其餘則是少量的鈉、鉀和尿素，因此正常的汗水是沒有什麼味道的。

之所以會產生臭狐，是因為有些人的大汗腺特別發達，在腋下分布的密度高，範圍廣。其分泌出比較濃稠的汗水，成分帶有蛋白質和脂肪等物質，若遇到高溫的情況，皮膚表面細菌容易孳生，而汗水和皮膚上的細菌作用過後，就會產生特定的味道，除了異味以外，衣服上也容易出現黃色的汗漬，耳道也會呈現較為濕黏的狀態。狐臭患者以女性多於男性，青春期最為明顯。此外，緊張壓力大、運動後流汗或悶熱的環境下也會使異味加劇。