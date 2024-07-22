天熱狂食「1水果」消暑，竟令血糖飆高！醫生：適量2原則

糖友享用水果應注意，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所須要的，但必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩份。

洪姓婦人患有多年糖尿病，但血糖始終控制得宜，不過近日覆診時卻發現飯前血糖及糖化血色素都飆高，詢問後得知原來是正值炎炎夏日，每天都吃好幾片西瓜消暑，結果導致血糖爆表，所幸經過教育及控制飲食後，糖化血色素(HbA1c)逐漸降到6.6%正常值，才讓她遠離高血糖危害。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫生王子源表示，糖尿病治療三大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

王子源提醒，糖友享用水果應注意，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所須要的，但必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩份，一份水果約等於一個女生拳頭大小或切成碗裝八分滿，最好分為兩餐吃，每餐各吃一份，時間則最好在兩餐之間或飯後1至2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

每天水果攝取量不超過兩份，一份水果約等於一個女生拳頭大小或切成碗裝八分滿；其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

每天不超過兩份水果 按時服藥＋運動不可少

該名患者經轉介至糖尿病衛教室，建議改吃低「升糖指數」(Glycemic index縮寫：GI)的水果，並規定一天至多兩份水果，此外也調整糖尿病藥物，三個月後糖化血色素才又降至6.6%。

王子源也呼籲，糖尿病人的血糖控制是很重要的，可避免糖尿病急慢性併發症的發生，務必遵照醫囑按時服藥，飲食控制及定期運動，炎炎夏日，水果的選擇則應以低GI水果為主，而且每天不超過兩份水果，才能吃得健康又安心。

【醫學小辭典】

升糖指數(glycemic index)，是一種食物升高血糖能力的度量。以食用100公克葡萄糖後2小時內的血糖增加值為基準(GI值=100)，吃某食物血糖增加值與基準比較得到的數值即為此食物的升糖指數；GI值高>70的食物其消化及吸收比較快速，會導致血糖急劇上升。反之，低GI值<55的食物其消化及吸收比較慢，而讓血糖緩慢上升。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】