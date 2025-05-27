太熱會熱壞腦？恐增腦退化風險 醫生教5招保護大腦

太熱會熱壞腦？有醫生指，高溫的天氣除了會增加中暑的風險，更有可能會對大腦造成傷害，嚴重更可能會增加腦退化風險。醫生指出，你5大方法有助高溫的天氣下保護大腦。

太熱會熱壞腦？恐增腦退化風險

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當氣溫上升，特別在端午節前後，天氣會愈來愈熱，很多人通常會想到防曬和防中暑，但其實，高溫可能會悄悄「燒壞」大腦。黃醫生解釋指，在炎熱的環境中，大腦是最怕熱的器官之一。

研究指出，高溫會影響腦部的血流分布與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。特別是當身體無法有效散熱時，核心體溫上升會擾亂中樞神經系統，產生「熱性譫妄」與認知混亂。

黃醫生續指，可能有人會發現天氣變熱時會出現煩躁與易怒症狀，而科學家發現，高溫會影響神經傳導素的平衡，改變腦內多巴胺與血清素的濃度，進而提高焦慮與衝動行為的風險。這意味著，隨著氣溫上升，不只是身體悶熱、心浮氣躁，人們的情緒可能失控，甚至增加犯罪與暴力傾向。

長期高溫環境會對大腦造成慢性傷害？黃醫生指，長時間暴露於極端高溫環境會影響認知功能。研究顯示，在超過35°C的工作環境中，建築工人與外送員的執行力、反應速度與語言處理能力皆顯著下降。此外，持續熱暴露可能與阿茲海默症的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關。

4類人最高危

黃醫生提醒，以下幾類人要特別小心：