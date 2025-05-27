太熱會熱壞腦？恐增腦退化風險 醫生教5招保護大腦

太熱會熱壞腦？有醫生指，高溫的天氣除了會增加中暑的風險，更有可能會對大腦造成傷害，嚴重更可能會增加腦退化風險。醫生指出，你5大方法有助高溫的天氣下保護大腦。
太熱會熱壞腦？恐增腦退化風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當氣溫上升，特別在端午節前後，天氣會愈來愈熱，很多人通常會想到防曬和防中暑，但其實，高溫可能會悄悄「燒壞」大腦。黃醫生解釋指，在炎熱的環境中，大腦是最怕熱的器官之一。
研究指出，高溫會影響腦部的血流分布與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。特別是當身體無法有效散熱時，核心體溫上升會擾亂中樞神經系統，產生「熱性譫妄」與認知混亂。
黃醫生續指，可能有人會發現天氣變熱時會出現煩躁與易怒症狀，而科學家發現，高溫會影響神經傳導素的平衡，改變腦內多巴胺與血清素的濃度，進而提高焦慮與衝動行為的風險。這意味著，隨著氣溫上升，不只是身體悶熱、心浮氣躁，人們的情緒可能失控，甚至增加犯罪與暴力傾向。
長期高溫環境會對大腦造成慢性傷害？黃醫生指，長時間暴露於極端高溫環境會影響認知功能。研究顯示，在超過35°C的工作環境中，建築工人與外送員的執行力、反應速度與語言處理能力皆顯著下降。此外，持續熱暴露可能與阿茲海默症的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關。
4類人最高危
黃醫生提醒，以下幾類人要特別小心：
- 老年人：腦血流調節能力下降。
- 幼童：體溫調節系統未發展完全。
- 高血壓、糖尿病、心臟病病史者。
- 長時間在戶外或密閉空間工作者。
5招保護大腦
以上人士對熱的耐受性較低，更容易出現神智不清、語無倫次、甚至意識喪失等危險症狀。
黃醫生指，如果要保護大腦，建議以下5大方法：
- 保持腦袋涼快：穿透氣的衣物，使用冷毛巾敷在頸後與額頭，幫助大腦散熱。
- 多喝水，少喝酒：酒精會擴張血管，增加脫水風險，讓熱更容易傷身。
- 定時進室內避暑：每小時至少進入冷氣房休息10至15分鐘。
- 避免高溫時段活動：尤其是上午11點到下午3點，這是最危險的熱時段。
- 若出現頭痛、暈眩或言語不清的情況，立刻降溫並就醫。
黃醫生表示，不要小看夏天的熱，當你的身體告訴你「熱得不行」時，其實大腦已經在向你求救。別等到中暑後再後悔，提早「護腦」以防熱傷，這不僅是舒適問題，更關乎你的腦健康與生命安全。