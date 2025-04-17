太用力拉小孩手恐脫臼！醫：1部位未發育完全 家長日常「4動作」增風險

家長抽時間陪孩子玩，可幫助增進親子關係，但有時沒注意恐不慎致小孩受傷！馬偕紀念醫院急診科翁梓華醫生指出，在急診經常看到一些小患者哭個不停，手打直不敢動，這種情況就是常見於1至5歲孩子的手部脫臼，俗稱「保母手」。家長太用力拉小孩的手，或是玩飛高高和轉圈圈等情況都有可能造成保母手的發生。

醫揭「保母手」發生原因 小朋友「手打直不敢動」要注意

翁梓華醫生說明，「保母肘」的醫學專業名詞是「橈骨頭端脫位」，也稱「扯肘症」或「牽拉肘」。小朋友的環狀韌帶發育還沒完全，當他們的手臂突然受到拉扯或牽引的力量，橈骨頭就會從環狀韌帶中滑脫，造成半脫位狀態。這時橈骨會被環狀韌帶卡住，小朋友又怕痛，手就會一直維持在打直不敢動和手心朝下的姿勢。

日常生活中有不少動作可能無意間就釀成保母手。翁梓華醫生舉例，小朋友兩手被大人拉著玩轉圈圈，以及被拎起來飛高高，都是風險高的遊戲。此外，家長情急之下也容易不小心強拉小孩的手，例如小孩跌倒時，大人拽住手想拉住他，或是過馬路時突然用力拉著小孩走，提醒家長們務必提高警惕。