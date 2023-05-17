太細個做重訓、鍛煉肌肉會唔識高？錯！咁樣訓練有助生長板發育

國健署社區健康組表示，適量的肌力訓練其實可以幫助孩子生長板的發育，重點在於正確運動。

青春期是人的快速生長期，也是長高的黃金時期，許多家長希望家中孩子能夠高人一等，因此到處尋找各種方法。而最常聽到的長高禁忌就是「鍛煉肌肉」，許多人說太早鍛煉肌肉會長不高、會限制身高發展。

「肌力訓練會導致孩子長不高」、「太早鍛煉肌肉會影響身高發展」這些迷思真的正確嗎？台灣國健署社區健康組表示，適量的肌力訓練其實可以幫助孩子生長板的發育，重點在於正確運動。

肌力訓練很重要 建議訓練量該如何計算？

運動有許多不同的種類，能夠促進青少年生長發育，也可讓身體更加強壯，不過，許多人擔心肌力訓練相關的運動會影響身高發展。

對此，國健署表示，過重的重量確實有可能會對青少年的發育與成長發生負面的影響，但其實只要運動正確，適量的肌力訓練是可以幫助孩子生長板的發育。此外，適當的肌力訓練也可增加肌肉量，使基礎代謝率上升，在日常生活中就能消耗更多的熱量，有助於維持體態。

「肌力訓練」可運用彈力帶、啞鈴等器材進行，也可透過遊戲執行，例如：玩公園內的遊樂設施、球類運動、拔河、攀岩、體操等，而對抗自己體重的動作也是很好的運動方式。

此階段的孩子每周應有三天以上的肌力訓練，國健署建議，青少年從事肌耐力訓練(如：跑、跳、蹲、吊單槓或攀爬等動作)，應避免過重的肌力訓練，建議訓練達肌肉疲勞前的60%即可，例如：孩子若能從事某種活動最多5次，則建議訓練量不超過3次。