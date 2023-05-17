太陽光有30%藍光 只有5%紫外光 專家: 藍光比紫外光更易有斑

隨著電子產品的盛行，大家對「藍光」一定不陌生，藍光除了傷眼之外，英國有超過20年經驗的醫生營養研究者Dr Gaby Prinsloo 指出大家可能未知其實藍光比紫外光更易令皮膚曬黑、變老！
藍光無處不在: 太陽光+電子產品
穿透傷害真皮層
藍光是人類肉眼看得到、能量最強的可見藍色的光，波長在400—500納米之間，普遍存在於太陽光、電腦手機、投影儀、LED顯示器等中。
相比起紫外光，在2015年出版的國際權威美容科學期刊證實了存於手機、電視、電腦螢幕、平板電腦、遊戲螢幕、LED省電燈泡中的藍光，比UVB更具穿透力，可完全穿透真皮和表皮層直達肌膚底處，侵害力也不次於長波UVA。
早於2016年已有外國報導，26 歲英國網紅 Mehreen Baig 每日自拍超過50張。在皮膚分析顯示，發現手機釋出的藍光令她過早衰老，出現色素沉澱和褐色斑點、比平時更粗大的毛孔、黑眼圈。
經英國皮膚科醫生Dr Simon Zokaie使用皮膚掃描儀，分析了藍光損傷，色斑是電腦屏幕和手機藍光的直接結果，而且很多傷害還在她的皮膚下，肉眼看不到。
研究: 藍光破壞膠原蛋白 曬後易敏感泛紅
皮膚科醫生Dr Simon Zokaie 指出藍光比紫外線更能深入皮膚，產生直接導致皮膚衰老的活性氧。
研究亦指出，直接破壞真皮層的膠原蛋白和彈性蛋白、導致細紋、深皺紋和下垂。導致皮膚變黑及出現色斑，比 UVA 引起的色素沉澱更持久。也有研究指它會破壞角質層皮膚細胞之間的脂質層，損害皮膚屏障功能，導致皮膚發紅敏感。
臨床實證葉黃素+玉米黃素 可過濾藍光、阻斷黑色素形成
臨床實證指進食一定份量的葉黃素、玉米黃素可以過濾藍光並保護皮膚，能夠阻斷黑色素途徑的形成，並增加抗氧化劑，可以改善膚色、皮膚亮度並增加皮膚彈性。
英國領先抗藍光去黃袪斑療程
美白丸upgrade! 臨床兩個月撃退色斑，去黃透白
Advanced Nutrition Programme 領先革命性「抗藍光去黃袪斑療程」臨床實證可過濾藍光並保護皮膚，能夠阻斷黑色素途徑的形成，改善膚色不均、提升皮膚亮度並增加皮膚彈性。同時防止細紋、皺紋，以及強化皮膚屏障。相比一般美白丸， 「抗藍光去黃袪斑療程」不會對腎臟造成負荷。
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維他命E｜保護DNA、細胞膜，保護我們所有的皮膚細胞，包括皮膚的脂質層。 它還直接修補角膜層的皮膚表面，抵禦藍光自由基的第一道防線
橄欖提取物｜保護膠原蛋白彈力免受紫外線傷害，減少膚色不均、色素沉澱和泛紅。 研究表明它能夠保護膠原蛋白和彈性蛋白，減少細紋和皺紋
生物素（維他命 B7）｜抗炎，維持正常的皮膚健康
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•色斑、暗黃皮膚、皺紋關注人仕
•曬後皮膚易紅、敏感等「光敏感」人仕
•暗瘡、濕疹、敏感等發炎皮膚人仕
•經常進行戶外活動人仕
•經常使用電子產品人仕
•適合所有皮膚類型
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成立於 2006 年，屢獲殊榮，在全球 20 多個國家/地區銷售。由一眾英國皮膚科醫生及營養師成立，突破性研究證明口服營養素可以從內部提升皮膚質素，位於倫敦先進的皮膚研究中心，使用行業領先的皮膚分析設備和全面的臨床測試，針對一系列問題性皮膚，包括濕敏、暗瘡、衰老皮膚。產品天然無害成份，同時包裝堅持100% 環保。
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