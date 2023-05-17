太陽光有30%藍光 只有5%紫外光 專家: 藍光比紫外光更易有斑

隨著電子產品的盛行，大家對「藍光」一定不陌生，藍光除了傷眼之外，英國有超過20年經驗的醫生營養研究者Dr Gaby Prinsloo 指出大家可能未知其實藍光比紫外光更易令皮膚曬黑、變老！

藍光 無處不在 : 太陽光 + 電子產品

穿透傷害真皮層

藍光是人類肉眼看得到、能量最強的可見藍色的光，波長在400—500納米之間，普遍存在於太陽光、電腦手機、投影儀、LED顯示器等中。

相比起紫外光，在2015年出版的國際權威美容科學期刊證實了存於手機、電視、電腦螢幕、平板電腦、遊戲螢幕、LED省電燈泡中的藍光，比UVB更具穿透力，可完全穿透真皮和表皮層直達肌膚底處，侵害力也不次於長波UVA。

早於2016年已有外國報導，26 歲英國網紅 Mehreen Baig 每日自拍超過50張。在皮膚分析顯示，發現手機釋出的藍光令她過早衰老，出現色素沉澱和褐色斑點、比平時更粗大的毛孔、黑眼圈。

經英國皮膚科醫生Dr Simon Zokaie使用皮膚掃描儀，分析了藍光損傷，色斑是電腦屏幕和手機藍光的直接結果，而且很多傷害還在她的皮膚下，肉眼看不到。