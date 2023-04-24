夫妻一種抗原太似導致反覆流產！脫敏治療增活產機率

若有反覆性流產的病人，就會考慮夫妻一起做「免疫學檢查」，確認是否為免疫機能異常而造成，並考慮接受「脫敏治療」。

38歲瑤瑤(化名)經歷了四次懷孕初期的流產，多次檢查後被診斷為不明原因的反覆性流產。進行免疫學檢查後，發現她和丈夫的人類白細胞抗原(HLA)高度相符，可能是導致反覆性流產的原因；經過經驗性脫敏治療後，她成功懷孕，順利產下了健康的嬰兒。

三次流產率高達 31% 逾半夫婦不明原因「反覆性流產」

奇美醫療財團法人奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師蕭存雯說明，根據過去的研究顯示，一次流產後再次流產的的機率為15%；連續2次流產，下一次流產率為17%至31%。

據美國生殖醫學會2020年報道，約2%的育齡夫婦受苦於反覆性流產，其中約一半可找到原因，如先天性血栓疾病、抗磷脂抗體症候群、解剖構造異常、甲狀腺功能異常和內分泌失調等。但仍有50%的夫婦受苦於不明原因的反覆性流產(Idiopathic recurrent pregnancy loss)。

母體免疫耐受性失調 「脫敏治療」增活產機率

蕭存雯表示，由於胎兒一半的組成是來自先生，對母體來說屬於半個外來物，為避免排斥反應，母體在胚胎著床及懷孕期間會產生免疫容受性，形成幫助母體容忍帶有父源抗原的胎兒安全的在媽媽子宮內生長發育。然而，部分患有反覆性的夫婦，可能因為身體裡的人類白血球抗原(HLA)抗原相似性太高，反而無法啟動媽媽身體的免疫調節反應。

因此，若有反覆性流產的病人，就會考慮夫妻一起做「免疫學檢查」，確認是否為免疫機能異常而造成，並考慮接受「脫敏治療」。

脫敏治療 增加活產機率

「脫敏治療」做法及可能的機制，是將先生或第三者血液中的淋巴球分離出來後，分次打到媽媽的皮下組織，逐步促進母體產生阻隔性因子，以適當引發免疫調節反應，避免因異體免疫功能異常的反覆性流產，藉此增加活產機率。

而在脫敏治療前需要接受常規血液檢查，避免血液途徑傳染的傳染性疾病(如：乙型、丙型肝炎、愛滋病、性傳染病等)發生。每次的施打必須慎重，醫師會評估當天是否適合施打，臨床顯示有部分接受脫敏治療後發生輕微的過敏反應，如局部紅腫、微熱感等，而極少數會引發全身性過敏反應。

非全是年紀問題 積極治療、對症下藥

奇美醫療財團法人奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯強調，反覆性流產或是不孕不全然是「年齡」的問題，年輕女性也可能遇到備孕困難的關卡，建議若有此方面的困擾，應及早積極治療並尋求生殖醫學科醫師幫助，抽絲剝繭的找出問題點，各個擊破以進行精準的個人化懷孕計劃。

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