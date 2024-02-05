失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

乾癬是一種自體免疫疾病，不只會出現皮膚症狀，有些人還會併發乾癬性關節炎，使關節腫痛、變形。台北長庚醫院風濕過敏免疫科醫生謝臻怡表示，有些人是先有關節炎再有皮膚症狀，也有人是皮膚已有乾癬問題，之後關節慢慢出現狀況，不過一般來說乾癬患者約有20至40%的機率會併發乾癬性關節炎。 當身上同時有皮膚、關節問題時，到底該先從哪部分著手治療呢？謝臻怡提到，皮膚、關節若能一起處理的話最好，而且當傳統治療無法將症狀良好控制時，建議可以的話應盡早使用生物製劑治療。

乾癬併發乾癬性關節炎 皮膚、關節問題如何治療？ 乾癬性關節炎可能會影響四肢、中軸(如：脊椎、臀部等)等處，謝臻怡表示，若是四肢關節受到影響，有些人手會腫脹，沒辦法做到打開樽蓋、拿牙刷等事，有些人則是有腳趾炎，可能會影響到穿鞋；如果是中軸關節受到影響，可能會覺得背痛、無法拿重物，或是在做某些事、運動時會特別難受。 因此，對於乾癬患者來說，不論是皮膚或關節問題都應積極治療處理。謝臻怡指出，針對皮膚的狀況，一開始可以服用口服藥或外塗藥物治療，但若效果不好，在皮膚科可以選擇光學治療，如果仍未獲得較好的改善，就會同時加上口服免疫抑制劑，至於關節的部分，則會使用免疫抑制劑、消炎止痛藥治療。

生物製劑可精準治療 同時改善皮膚、關節症狀 免疫抑制劑就好比癌症的化學治療，但隨著科技進步，漸漸出現生物製劑這樣有如標靶藥物的精準治療方法，能控制與乾癬或乾癬性關節炎相關的自體免疫發炎因子(如：腫瘤壞死因子、IL-17、IL-23等)，同時改善皮膚、關節等症狀。 謝臻怡分享，過去有位女性乾癬患者只有30歲，關節炎使她下背、臀部疼痛，工作需要一直坐在辦公室的她常常感到不舒服，而且皮膚因為乾癬的緣故常會搔癢、脫屑相當不適，有時甚至會遭到同事嘲笑，在醫師建議下使用生物製劑，注射第一次後，臉上紅疹、下背疼痛等問題就都獲得改善，讓病人很滿意。