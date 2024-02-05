熱門搜尋:
美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-05 13:30:08

失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

分享：
失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

乾癬是一種自體免疫疾病，不只會出現皮膚症狀，有些人還會併發乾癬性關節炎，使關節腫痛、變形。台北長庚醫院風濕過敏免疫科醫生謝臻怡表示，有些人是先有關節炎再有皮膚症狀，也有人是皮膚已有乾癬問題，之後關節慢慢出現狀況，不過一般來說乾癬患者約有20至40%的機率會併發乾癬性關節炎。

當身上同時有皮膚、關節問題時，到底該先從哪部分著手治療呢？謝臻怡提到，皮膚、關節若能一起處理的話最好，而且當傳統治療無法將症狀良好控制時，建議可以的話應盡早使用生物製劑治療。

失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

乾癬應盡早診斷及治療。

乾癬併發乾癬性關節炎　皮膚、關節問題如何治療？

乾癬性關節炎可能會影響四肢、中軸(如：脊椎、臀部等)等處，謝臻怡表示，若是四肢關節受到影響，有些人手會腫脹，沒辦法做到打開樽蓋、拿牙刷等事，有些人則是有腳趾炎，可能會影響到穿鞋；如果是中軸關節受到影響，可能會覺得背痛、無法拿重物，或是在做某些事、運動時會特別難受。

因此，對於乾癬患者來說，不論是皮膚或關節問題都應積極治療處理。謝臻怡指出，針對皮膚的狀況，一開始可以服用口服藥或外塗藥物治療，但若效果不好，在皮膚科可以選擇光學治療，如果仍未獲得較好的改善，就會同時加上口服免疫抑制劑，至於關節的部分，則會使用免疫抑制劑、消炎止痛藥治療。

 

失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

乾癬是一種自體免疫疾病。

Ad Block

生物製劑可精準治療　同時改善皮膚、關節症狀

免疫抑制劑就好比癌症的化學治療，但隨著科技進步，漸漸出現生物製劑這樣有如標靶藥物的精準治療方法，能控制與乾癬或乾癬性關節炎相關的自體免疫發炎因子(如：腫瘤壞死因子、IL-17、IL-23等)，同時改善皮膚、關節等症狀。

謝臻怡分享，過去有位女性乾癬患者只有30歲，關節炎使她下背、臀部疼痛，工作需要一直坐在辦公室的她常常感到不舒服，而且皮膚因為乾癬的緣故常會搔癢、脫屑相當不適，有時甚至會遭到同事嘲笑，在醫師建議下使用生物製劑，注射第一次後，臉上紅疹、下背疼痛等問題就都獲得改善，讓病人很滿意。

失控的天秤「乾癬性關節炎」　關節、皮膚的控制如何取得平衡？

光學治療為其中一個治療方法。

Ad Block

乾癬應盡早診斷治療　避免造成功能、外觀永久影響

根據美國、英國、歐洲治療指引建議，乾癬性關節炎病人若是使用傳統口服藥、光學等治療一段時間後，症狀沒有獲得有效控制時，應盡快使用生物製劑。謝臻怡說明，這是因為關節問題若沒有進行處理，它是沒有辦法回復的，也沒有藥物可以處理，所以會希望早點介入精準治療，預防後面的功能喪失。

謝臻怡表示，這幾年來，愈來愈多證據指出生物製劑使用上是安全的，而且可以將疾病控制得很好，呼籲乾癬患者不論是皮膚或關節炎問題都應盡早就醫治療，以免日後出現皮膚萎縮、色素沉澱、關節受損等不可回復的問題，使外觀、功能受到更大的影響。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受