失眠原因｜壓力大？小心陷入睡眠惡性循環！推薦天然中草本紓壓助眠 改善多夢易醒 提升深層睡眠

睡眠佔我們人生約三分之一的時間，卻不是人人每晚都可以「瞓個好覺」。若持續地出現難以入睡、半夜容易扎醒、一晚會醒幾次、很早或半夜醒來後就再也睡不著、多夢、睡醒後仍然覺得疲倦……好可能你經已患上失眠！不過，失眠的成因是甚麼？何謂好的睡眠質素？下文就由睡眠專家Ginny與營養學家Mellissa帶大家深入探討睡眠世界，找出擺脫睡眠惡性循環的有效方法。 失眠｜壓力和情緒如何影響睡眠？ 據本地大學於2020年的調查顯示，有過半受訪港人均曾出現失眠症狀，而大部分人「無覺好瞓」的主要原因與工作及日常生活壓力有關。睡眠專家Ginny指，都市人生活節奏急速，而壓力水平較高的人群，的確會有較大機率出現俗稱失眠的「睡眠失調」問題：「有失眠問題嘅人，可以留意到佢哋普遍都會有外來壓力例如家庭或工作壓力大、個腦成日多嘢諗，停唔到又或者好多擔憂等情況。除咗外來壓力之外，喺正常情況下，內在壓力係有固定嘅日夜節律，朝早通常會最大壓力，因為壓力喺日間具有提神及提升專注力嘅作用，適量嘅壓力其實有助提升我哋解難能力，係必要而且健康；但去到傍晚，生理時鐘開始準備要比身體休息，就會冇咁大壓力。不過，若果面對過多壓力，身體就會本能地想試圖製造更多信號來對抗壓力，令晝夜節律失去平衡，引起各種睡眠問題！」 睡眠專家Ginny補充，當壓力和情緒影響睡眠質素，身體自然會感到疲倦、精神狀態欠佳，專注力及記憶力都會減低，並且力不從心，令人無法有效地應對日常生活，進一步增加壓力，再次難以入睡，跌入睡眠惡性循環！

失眠｜小心睡眠惡性循環！如何跳出壓力失眠地獄？ 換句話說，想擺脫失眠，就要先從改善壓力和情緒方面著手。睡眠專家Ginny建議，有失眠問題的人士，首先可以學習壓力情緒管理，例如與家人或朋友傾訴、適當釋放壓力，可以有效紓解心中憂慮；其次，可以調整生活習慣，建立規律作息時間表、營造良好的睡眠環境 - 安靜、黑暗及涼爽，房間溫度應該保持於攝氏18至21度，相對濕度40%至60%之間；再者，睡前1至2小時內避免使用手機、電腦等電子設備，減少藍光對身體的影響，以上均有助放鬆身心，促進良好睡眠。另外，建立恆常運動習慣，例如進行游水、跑步、踩單車等帶氧運動；舉重、瑜珈、太極等無氧運動，有助肌肉及情緒放鬆，幫助入睡。 至於日常飲食亦可幫助紓壓助眠，營養學家Mellissa舉例可以食用含有GABA或茶胺酸的食物，茶胺酸是一種天然存在於茶葉中的胺基酸，可以增加大腦中的GABA水平，從而間接促進放鬆並改善睡眠；另外，亦可以增加大腦中的α波，一種與放鬆有關的腦波，有助於減少憂慮並促進更優質的睡眠。綠茶、烏龍茶、黑茶，普洱茶等，都含有一定的茶胺酸，當中以綠茶為茶胺酸最主要來源。 至於GABA，全名為「γ-氨基丁酸」，是一種抑制性神經傳導物質，主要功能是減少神經元的興奮性，從而幫助放鬆和鎮靜，亦能降低大腦興奮度，減少憂慮和壓力，令人更容易入睡，亦有助促進深層睡眠，提升整體睡眠質素。至於含GABA的食物，就有糙米、番茄、芽菜、羽衣甘藍等，當中糙米含有較高量GABA，特別是發芽糙米；另外，發酵食品如泡菜和味噌等食品都會在發酵過程中產生GABA！ 但長遠來講，因為每樣食物中的助眠成分有限，各款食物可能需要大量進食，才能達到相關的助眠效果， 而大量進食某幾種助眠成分較高的食物亦不是種理想做法，營養學家Mellissa指例如荔枝，糖分其實很高，有可能因而引起其他副作用，難以全方位維持身心健康！ 失眠｜天然中草本與安眠藥比較 然而，部分長期受失眠問題困擾的人士或會尋求服用藥物如安眠藥，幫助治療失眠。近年市場上有不少聲稱含天然中草本成分的產品，同樣有安神助眠的功效。營養學家Mellissa指，天然中草本及安眠藥兩者無論在成分、功效及副作用上均有顯著分別：「安眠藥主要分為苯二氮平類（BZD）同非苯二氮平類（Non-BZD），能夠幫助失眠患者於短時間內入睡及改善睡眠質素。惟需要醫生指導下方能使用，服用後有機會引起嗜睡、頭痛、頭暈等副作用，治標不治本，而且會有依賴性和耐藥性的問題，並唔適合長時間使用。至於天然中草本，顧名思義，由於成分天然，無西藥癮性和副作用，對身體負擔亦較低，調理臟腑例如：心、肝、脾、腎、腦，從身體內部開始改善，從而真正改善睡眠質素。」 維特健靈「寧心」全新深睡加強配方

天然複方中草本 加入 「黃金比例」天然成分 GABA及茶胺酸

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