失眠｜你瞓得好嗎？研究：失眠患者更大機會心臟病發

每晚在床上輾轉難眠，甚至要依靠藥物才能入睡？不要以為失眠只會令你起床後精神不振，其實更可能帶來心臟病發的危機。因為有大型研究顯示，睡不好或睡得不夠，可以令心臟病發的風險上升近七成，反映若能保持良好的睡眠質素，就可以幫助減低心臟病發的機會。

風險高六成

該項刊載在《Cardiology》的研究，由多間大學合作進行薈萃分析11年間在美國、英國、歐洲及中國等地進行，共涉及近120萬人的文獻。結果發現，失眠患者出現心臟病發的風險是無失眠人士的1.69倍。

研究亦發現，睡眠時間與心臟病發有關係，每晚睡少於5小時的人，心臟病發的機會比睡到7至8小時的人高近六成。但睡多卻不一定好，因為睡6小時的人，心臟病發的風險比睡9小時或更多的人為低。