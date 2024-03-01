失眠｜壓力大到瞓唔著？中醫角度拆解天然靈芝配方 有助舒緩精神緊張 從此有覺好瞓

長期忽視「壓力型失眠」 隨時影響情緒甚至導致身體機能衰退
有機構調查發現，逾3成港人飽受抑鬱、焦慮及壓力困擾，當中以31至40歲人士情況最嚴重*。普遍香港上班一族不但要面對工作壓力，更需要承擔家庭、經濟、人際及其他生活壓力，即使在最放鬆的睡眠時間，都會因為腦海內不斷回想各種煩惱，導致「壓力型失眠」。「壓力型失眠」最常出現以下3大睡眠問題，分別是︰在床上輾轉反側難以入睡、淺睡易醒或過早起床。
中醫角度認為睡眠質素與肝膽的健康息息相關，據《皇帝內經》記載：「人臥則血歸于肝」，人體在休息時能夠讓血歸肝，不但能護養肝膽同時能幫助心神更易入定。然而，各種壓力引致「壓力型失眠」，不但影響日間工作能力，導致情緒變差，陷入惡性循環，更有可能導致內臟機能衰退。
中醫角度天然靈芝配方 有助舒壓安眠
中醫角度指出紫靈芝性平味甘，歸心、肺、肝、腎經。取其補氣安神，寧心益胃之功效，用於治療心神不寧、失眠、驚悸等症，有效改善睡眠。若然同時配合赤芝及孢子食用，提升睡眠質素的效果會更理想，因赤芝及孢子中含有豐富的靈芝多醣及三萜類等物質，可以輔助紫芝發揮功效，達到兼顧心肝肺腎，而且提高免疫力。在眾多靈芝中，紫芝及赤芝均被記載在「中國藥典」中，功效備受肯定 。
余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 （加強配方） 3重靈芝精粹
余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 （加強配方）蘊含3重靈芝精粹︰紫芝、赤芝、孢子，舒緩精神緊張，從而加快入睡，提升睡眠質素。產品無依賴性及無副作用，適合受失眠、淺睡或過早起床困擾人士服用。
真實用家實證 有效改善睡眠狀況
余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 （加強配方）獲用家實證功效，服用安睡紫靈芝配方14天後，約90%用家實證顯著改善睡眠狀況^、84%用家實證顯著改善過早起床^和84%用家認同食用此產品後，減少半夜起床的次數^。
建議有需要人士可於晚飯前空肚服用，讓身體有充分時間吸收成分且發揮作用，從而提升睡眠質素。與其晚晚受睡眠問題困擾，不如立即解決「壓力型失眠」，早日擺脫困境！了解詳情︰https://bmai.app/5n4y73
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*根據浸信會愛羣社會服務處與教大，在2022年4月至2023年3月收集4,874份網上問卷所得數據。
^根據余仁生中醫醫療中心統籌的內部體驗數據，用家食用余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）14日後效果。需配合均衡飲食。