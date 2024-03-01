失眠｜壓力大到瞓唔著？中醫角度拆解天然靈芝配方 有助舒緩精神緊張 從此有覺好瞓

有機構調查發現，逾3成港人飽受抑鬱、焦慮及壓力困擾，當中以31至40歲人士情況最嚴重 * 。普遍香港上班一族不但要面對工作壓力，更需要承擔家庭、經濟、人際及其他生活壓力，即使在最放鬆的睡眠時間，都會因為腦海內不斷回想各種煩惱，導致「壓力型失眠」。「壓力型失眠」最常出現以下3大睡眠問題，分別是︰在床上輾轉反側難以入睡、淺睡易醒或過早起床。

中醫角度認為睡眠質素與肝膽的健康息息相關，據《皇帝內經》記載：「人臥則血歸于肝」，人體在休息時能夠讓血歸肝，不但能護養肝膽同時能幫助心神更易入定。然而，各種壓力引致「壓力型失眠」，不但影響日間工作能力，導致情緒變差，陷入惡性循環，更有可能導致內臟機能衰退。

中醫角度天然靈芝配方 有助舒壓安眠

中醫角度指出紫靈芝性平味甘，歸心、肺、肝、腎經。取其補氣安神，寧心益胃之功效，用於治療心神不寧、失眠、驚悸等症，有效改善睡眠。若然同時配合赤芝及孢子食用，提升睡眠質素的效果會更理想，因赤芝及孢子中含有豐富的靈芝多醣及三萜類等物質，可以輔助紫芝發揮功效，達到兼顧心肝肺腎，而且提高免疫力。在眾多靈芝中，紫芝及赤芝均被記載在「中國藥典」中，功效備受肯定 。

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余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 （加強配方）蘊含3重靈芝精粹︰紫芝、赤芝、孢子，舒緩精神緊張，從而加快入睡，提升睡眠質素。產品無依賴性及無副作用，適合受失眠、淺睡或過早起床困擾人士服用。