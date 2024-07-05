失眠｜夜晚瞓唔著 日頭靠咖啡提神真係work？ 甜睡推介 1物終結失眠 從根本改善睡眠質素（附限時9折優惠詳情）

你瞓得好嗎？港人出名生活節奏急促，一日24小時平均只分配6.5小時作睡眠時間。睡眠時間少得可憐的同時，經過一整天的奔波勞碌，明明身心俱疲，躺在床上卻輾轉反側，甚至「眼光光等天光」，疲勞感不減反增！事實上，全港有220萬港人受失眠問題困擾平均超過5年半，當中43%失眠原因是由工作、壓力、健康問題及家庭問題等方面引致。不少人為了應付日間的工作，便會選擇飲用咖啡「吊命」，但咖啡因又會影響睡眠質素，形成惡性循環，睡眠質素沒有最差，只有更差！與其每日一啡，對咖啡因造成依賴，治標不治本，不如從根本改善，關鍵就在於「腸道」。

失眠｜腸道原來是「第二大腦」？

靠「腸腦軸」與大腦連繫並互相影響

腸道除了主管消化吸收外，更擁有繼大腦以外最具規模的神經系統——腸道神經系統。腸道神經系統由五億個神經元所組成，遍佈食道到肛門整個消化道，亦有數十種的神經傳導物質，猶如「第二大腦」。

值得一提的是，腸道神經系統與大腦中樞神經系統之間其實有著密切的訊息傳遞並互相影響，這兩者之間聯繫協調的「溝通橋樑」稱之為「腸腦軸」。腸腦軸所扮演的角色極為重要，據頂尖科學研究指出，腸道微生態平衡可以影響大腦機能、記憶力、認知力、情緒及睡眠質素。因此透過益生菌改善腸道健康有助提升睡眠質素。

逾30年科研 英國安管局MHRA嚴格驗証

ProVen補腦．甜睡配方益生菌 9種活益菌 全面優化腸腦軸

到底哪一款益生菌能有效改善睡眠問題？獲英國安管局MHRA認證的ProVen 醫學級益生菌，獨家研發「Lab4GB 補腦．甜睡精準配方」，採用9種活性益生菌，配合褪黑素（Melatonin）、GABA胺基酸及專利法國天然番紅花提取物等成份，發揮協同效果，提升助眠傳導物製造，及強化傳導物於睡眠神經系统的持久度。有效平静反覆不安情绪、提升入睡效率及改善多夢易醒的情況，促進深層睡眠，讓你睡醒時精神充足，活力充沛。