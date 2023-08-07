失眠｜晚晚翻來覆去 躺在床上無法入睡或增死亡風險

每晚躺在床上，有些人一會兒便睡著，亦有些人可能要輾轉反側一段時間才能勉強入睡。韓國一項研究發現，若需要半小時以上才能入睡，會令死亡風險增加33%，如需要多過1小時才睡著，風險更上升至超過一倍，提醒人們若躺在床上超過20分鐘仍無睡意，便要提高警覺。

風險倍增

韓國高麗大學針對京畿道安山市3,757名居民進行長達18年的睡眠研究，該批居民年齡介乎40至69歲，以了解及分析他們的睡眠潛伏期，即由上床至入睡所需的時間。以16至30分鐘為標準，如果每月有1、2次超過30分鐘才能睡著便屬於「間歇性延遲組」，若每星期有超過1次超過60分鐘才能入睡則為「習慣性拖延組」。

結果顯示，比起上床後在30分鐘內便入睡的人，間歇性延遲組的死亡風險會高33%，習慣性拖延組的風險則會倍升1.22倍，其中癌症相關死亡風險更上升1.74倍。